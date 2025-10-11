Exportación agropecuaria: genética bovina argentina llega a Panamá

El acuerdo con Panamá se incorpora a los destinos de exportación en Centroamérica, como Belice y Costa Rica, y fortalece el trabajo con otros países de la región, como Guatemala, República Dominicana y México. En 2025, también se concretó la apertura del mercado de Ecuador para el envío de embriones bovinos in vitro, señaló el Senasa. El país además exporta genética bovina a todos los continentes, incluso hacia países donde no se aplica la vacunación contra la fiebre aftosa.