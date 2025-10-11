Secciones
EconomíaRural

Exportación agropecuaria: genética bovina argentina llega a Panamá
Exportación agropecuaria: genética bovina argentina llega a Panamá
Hace 5 Hs

Argentina logró por primera vez la apertura del mercado de Panamá para la exportación de material genético bovino desde todo el país, incluida la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

La autoridad sanitaria panameña informó que autorizó el ingreso de la genética bovina procedente de los establecimientos argentinos habilitados por el país centroamericano, tras aprobar la propuesta de Certificado Veterinario Internacional para la exportación de semen y embriones enviada por el Senasa, y superado el análisis de riesgo realizado por Panamá -que incluyó una auditoria a los centros de colecta de semen y embriones de Argentina en agosto pasado-.

El Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación encabezaron las negociaciones con las autoridades de Panamá. Se llevaron adelante negociaciones bilaterales orientadas a mejorar las condiciones de acceso a mercados, mediante la eliminación de barreras sanitarias.

El acuerdo con Panamá se incorpora a los destinos de exportación en Centroamérica, como Belice y Costa Rica, y fortalece el trabajo con otros países de la región, como Guatemala, República Dominicana y México. En 2025, también se concretó la apertura del mercado de Ecuador para el envío de embriones bovinos in vitro, señaló el Senasa. El país además exporta genética bovina a todos los continentes, incluso hacia países donde no se aplica la vacunación contra la fiebre aftosa.


Temas Panamá
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sector Sucroalcoholero: el Grupo Ledesma visitará Tucumán y mantendrá una serie de reuniones

Sector Sucroalcoholero: el Grupo Ledesma visitará Tucumán y mantendrá una serie de reuniones

Sector porcino: el BICE ya dio $ 6.000 millones en créditos

Sector porcino: el BICE ya dio $ 6.000 millones en créditos

Peman lanzó un tratamiento profesional de semillas

Peman lanzó un tratamiento profesional de semillas

Soja: Neogen apunta a ocupar 2,5 millones de hectáreas en 2029

Soja: Neogen apunta a ocupar 2,5 millones de hectáreas en 2029

Consejos ante la presencia de enjambres de abejas en ciudades

Consejos ante la presencia de enjambres de abejas en ciudades

Lo más popular
Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
1

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego
2

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas
3

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito
4

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Paola Moreno celebra 50 años de música
6

Paola Moreno celebra 50 años de música

Más Noticias
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Paola Moreno celebra 50 años de música

Paola Moreno celebra 50 años de música

Comentarios