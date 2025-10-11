Exportación agropecuaria: genética bovina argentina llega a Panamá

Argentina logró por primera vez la apertura del mercado de Panamá para la exportación de material genético bovino desde todo el país, incluida la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.
La autoridad sanitaria panameña informó que autorizó el ingreso de la genética bovina procedente de los establecimientos argentinos habilitados por el país centroamericano, tras aprobar la propuesta de Certificado Veterinario Internacional para la exportación de semen y embriones enviada por el Senasa, y superado el análisis de riesgo realizado por Panamá -que incluyó una auditoria a los centros de colecta de semen y embriones de Argentina en agosto pasado-.
El Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación encabezaron las negociaciones con las autoridades de Panamá. Se llevaron adelante negociaciones bilaterales orientadas a mejorar las condiciones de acceso a mercados, mediante la eliminación de barreras sanitarias.
El acuerdo con Panamá se incorpora a los destinos de exportación en Centroamérica, como Belice y Costa Rica, y fortalece el trabajo con otros países de la región, como Guatemala, República Dominicana y México. En 2025, también se concretó la apertura del mercado de Ecuador para el envío de embriones bovinos in vitro, señaló el Senasa. El país además exporta genética bovina a todos los continentes, incluso hacia países donde no se aplica la vacunación contra la fiebre aftosa.