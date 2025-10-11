Secciones
EconomíaRural

Poroto: el curasemillas mostró ser efectivo contra la M. phaseolina

La Eeaoc realizó dos ensayos: en condiciones controladas y a campo.

Poroto: el curasemillas mostró ser efectivo contra la M. phaseolina
Hace 5 Hs

“En la campaña 2024/2025 se evaluaron productos curasemillas para el control de macrophomina phaseolina en poroto negro (variedad Tuc 570)” dijo Sebastián Reznikov, de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), durante el taller de Maíz y de Poroto. El estudio se desarrolló bajo condiciones controladas en Las Talitas y a campo en San Agustín (Tucumán), con inoculación artificial del patógeno en la siembra.

En condiciones controladas, se probaron ocho tratamientos con diferentes combinaciones de ingredientes activos, destacándose Fiproxam, Cruiser Vibrance Maxx y Acronis por su alta eficacia. Se lograron porcentajes de emergencia superiores al 95% a los nueve días de la siembra y se redujó significativamente la severidad en raíces respecto del testigo inoculado, que presentó solo un 15,6% de emergencia y alta severidad (4,5 en escala 1-5).

A campo los tratamientos también mostraron mejoras significativas en emergencia, vigor aéreo y desarrollo de canopeo. Fiproxam y Cruiser Advanced se destacaron, con más del 84% de emergencia a los 21 días, y los mayores valores de vigor aéreo. Aunque el parámetro de canopeo no mostró diferencias estadísticas, el curasemillas demostró ser efectivo para mitigar el impacto de M. phaseolina en etapas tempranas del cultivo.

Los resultados confirman que el tratamiento de semillas es clave en el manejo sanitario del poroto, para mejorar la implantación y sanidad del cultivo en ambientes con alta presión de enfermedad.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Maíz: en un año, el rinde local mostró una sensible recuperación

Maíz: en un año, el rinde local mostró una sensible recuperación

La Eeaoc alerta sobre un fuerte aumento del monocultivo de soja

La Eeaoc alerta sobre un fuerte aumento del monocultivo de soja

El taller de maíz y de poroto de la Eeaoc

El taller de maíz y de poroto de la Eeaoc

Sector granario: las temperaturas máximas de febrero superaron la media histórica del mes y los registros de enero

Sector granario: las temperaturas máximas de febrero superaron la media histórica del mes y los registros de enero

Lo más popular
Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
1

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego
2

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas
3

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito
4

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Paola Moreno celebra 50 años de música
6

Paola Moreno celebra 50 años de música

Más Noticias
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Paola Moreno celebra 50 años de música

Paola Moreno celebra 50 años de música

Comentarios