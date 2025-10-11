Poroto: el curasemillas mostró ser efectivo contra la M. phaseolina

“En la campaña 2024/2025 se evaluaron productos curasemillas para el control de macrophomina phaseolina en poroto negro (variedad Tuc 570)” dijo Sebastián Reznikov, de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), durante el taller de Maíz y de Poroto. El estudio se desarrolló bajo condiciones controladas en Las Talitas y a campo en San Agustín (Tucumán), con inoculación artificial del patógeno en la siembra.