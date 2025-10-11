Poroto: el curasemillas mostró ser efectivo contra la M. phaseolina

“En la campaña 2024/2025 se evaluaron productos curasemillas para el control de macrophomina phaseolina en poroto negro (variedad Tuc 570)” dijo Sebastián Reznikov, de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), durante el taller de Maíz y de Poroto. El estudio se desarrolló bajo condiciones controladas en Las Talitas y a campo en San Agustín (Tucumán), con inoculación artificial del patógeno en la siembra.
En condiciones controladas, se probaron ocho tratamientos con diferentes combinaciones de ingredientes activos, destacándose Fiproxam, Cruiser Vibrance Maxx y Acronis por su alta eficacia. Se lograron porcentajes de emergencia superiores al 95% a los nueve días de la siembra y se redujó significativamente la severidad en raíces respecto del testigo inoculado, que presentó solo un 15,6% de emergencia y alta severidad (4,5 en escala 1-5).
A campo los tratamientos también mostraron mejoras significativas en emergencia, vigor aéreo y desarrollo de canopeo. Fiproxam y Cruiser Advanced se destacaron, con más del 84% de emergencia a los 21 días, y los mayores valores de vigor aéreo. Aunque el parámetro de canopeo no mostró diferencias estadísticas, el curasemillas demostró ser efectivo para mitigar el impacto de M. phaseolina en etapas tempranas del cultivo.
Los resultados confirman que el tratamiento de semillas es clave en el manejo sanitario del poroto, para mejorar la implantación y sanidad del cultivo en ambientes con alta presión de enfermedad.