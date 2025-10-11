Poroto negro: en distintas zonas del NOA evaluaron 10 variedades

Técnicos del proyecto Legumbres Secas (PLS) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentaron en el taller de Maíz y Poroto el resultado de ensayos que evaluaron variedades de poroto negro en el NOA. Fueron realizados en conjunto por la Eeaoc, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Leales y el INTA Salta.
Uno de los principales objetivos fue iniciar la articulación de una red de ensayos entre ambas instituciones, con el propósito de evaluar las variedades generadas por los programas de mejoramiento de poroto del NOA y, de ese modo, ampliar la cantidad de ambientes en los que se realizan esas evaluaciones.
Se evaluaron 10 variedades de poroto negro: TUC 510, TUC 550, TUC 560 y TUC 570 (EEAOC); Leales 15, Leales 24 y una variedad experimental (INTA Leales); Cegro (INTA Salta); y Tuiuiu y Esteios de origen brasilero. Los datos aportados por INTA Leales correspondieron a las localidades de Santa Clara, en Jujuy, y Vicos, en Tucumán. En la primera localidad, el rendimiento promedio fue de 1.320 kilos por hectárea (kg/ha), destacándose las variedades Leales 15, Leales 24 y TUC 510, que superaron ese valor. En Vicos las condiciones climáticas fueron más limitantes debido a las altas temperaturas máximas y a las menores precipitaciones; en este ambiente, las variedades Esteios, TUC 510, TUC 570, Cegro y Leales 24 superaron el rinde medio del ensayo, de 1.000 kg/ha.
Por su parte, INTA Salta llevó a cabo los ensayos en la localidad de Cerrillos, donde se alcanzaron rendimientos en torno de los 3.000 kg/ha, favorecidos por las condiciones agroecológicas de la zona, especialmente la altitud y la amplitud térmica. En este caso, las variedades TUC 510 y TUC 570 fueron las más destacadas, con rendimientos superiores a los 3.500 kg/ha.
En cuanto al ensayo realizado por el Proyecto Legumbres Secas en Garmendia, el cultivo se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas, caracterizadas por altas temperaturas y prolongados períodos sin precipitaciones, a lo que se sumó que las lluvias recibidas durante el ciclo fueron de escasos milímetros. En este contexto, el rendimiento promedio del ensayo fue de 880 kg/ha, destacándose las variedades Cegro, TUC 560, TUC 510 y Tuiuiu, que superaron ese valor.
El aporte de estos ensayos resulta de gran relevancia para el sector porotero, ya que permiten visibilizar que cada variedad encuentra ambientes donde puede adaptarse mejor y, en consecuencia, expresar su máximo potencial de rendimiento. Asimismo, los resultados mostraron que las variedades de origen brasileño no presentan ventajas significativas en términos de productividad respecto a las locales, e incluso fueron superadas en la mayoría de los ensayos.