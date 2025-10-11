Poroto negro: en distintas zonas del NOA evaluaron 10 variedades

Se evaluaron 10 variedades de poroto negro: TUC 510, TUC 550, TUC 560 y TUC 570 (EEAOC); Leales 15, Leales 24 y una variedad experimental (INTA Leales); Cegro (INTA Salta); y Tuiuiu y Esteios de origen brasilero. Los datos aportados por INTA Leales correspondieron a las localidades de Santa Clara, en Jujuy, y Vicos, en Tucumán. En la primera localidad, el rendimiento promedio fue de 1.320 kilos por hectárea (kg/ha), destacándose las variedades Leales 15, Leales 24 y TUC 510, que superaron ese valor. En Vicos las condiciones climáticas fueron más limitantes debido a las altas temperaturas máximas y a las menores precipitaciones; en este ambiente, las variedades Esteios, TUC 510, TUC 570, Cegro y Leales 24 superaron el rinde medio del ensayo, de 1.000 kg/ha.