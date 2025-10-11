Maíz: la fecha de siembra óptima para esta campaña fue la de comienzos de enero

Por otro lado , los técnicos de la sección Manejo de Malezas de la Eeaoc aportaron a esta jornada con la presentación de estrategias comunes y diferenciales para el manejo de malezas en maíz y porotos, a cargo de Sebastián Sabaté. Durante la exposición, destacó que el barbecho prolongado y las condiciones variables del clima en el NOA -con altas temperaturas, períodos secos y lluvias irregulares- complican la planificación de los manejos y favorecen la proliferación de malezas resistentes o tolerantes durante el largo período de barbecho, tanto en maíz como en porotos. Entre las especies más problemáticas mencionó gramíneas como pasto ruso, Chloris, Eleusine y Echinochloa, y latifoliadas como Amaranthus resistentes, Borrerias y yuyo cubano.