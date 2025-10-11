Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

Estos resultados muestran el esfuerzo de los productores, industriales y exportadores citrícolas junto con medidas que la actual gestión ha promovido para fortalecer el desarrollo exportador. Entre ellas se encuentra la apertura de los mercados de Ecuador para cítricos agrios y dulces y de limones para Chile. En cuanto a las regulaciones, se avanzó en la simplificación normativa para incentivar la producción. Así, se eliminaron los permisos de autorización de cosecha, para que cada productor elija libremente cuándo hacerlo.