El aeropuerto Benjamín Matienzo vuelve a estar operativo, pero los vuelos fueron cancelados

El aeropuerto Benjamín Matienzo dejó de estar operativo esta tarde a causa de una quema de pastizales que se produjo en la zona. El intenso humo redujo la visibilidad, por lo que debieron cerrar la estación aérea.
Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, tratando de controlar las llamas, según informó el comisario Mario Herrera, de la Dirección de Bomberos de la Policía de Tucumán. También los Bomberos de la Policía Federal, Forestales de Defensa Civil Provincial, Voluntarios de Bella Vista y de Banda del Rio Salí.
Esta situación, que comenzó pasadas las 14.30, provocó una gran congestión en el camino al Benjamín Matienzo ya que los autos tampoco pueden avanzar con facilidad debido a la presencia de humo.
Cerca de las 22, fuentes oficiales confirmaron que el aeropuerto volvió a estar operativo, pero los vuelos fueron cancelados.