Más de 100 hectáreas arrasadas por un incendio en La Ramada

Un impresionante incendio registrado en la localidad de La Ramada dejó como saldo más de 100 hectáreas incineradas. El Ministerio Público Fiscal (MPF) tomó intervención tras una denuncia recibida a través de la línea habilitada para alertar sobre este tipo de ilícitos ambientales.
Según informaron fuentes de la investigación, el siniestro se produjo en la tarde del jueves, alrededor de las 15, a unos cinco kilómetros de la Ruta 304, a la altura del kilómetro 40.
Al recibir el aviso, especialistas en delitos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF se trasladaron hasta el lugar. Tras realizar las pericias y relevamientos correspondientes, determinaron que el fuego -favorecido por el viento- avanzó hacia el cardinal Sur unos tres kilómetros aproximadamente, dejando incineradas cerca de 100 hectáreas entre caña en pie y rastrojo.
En el operativo trabajaron peritos del ECIF, efectivos de las Comisarías de La Ramada y El Chañar, Bomberos de Burruyacu, brigadistas del Sistema de Emergencias 107 y Defensa Civil.
Todas las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Completos, dirigida por la fiscal Mariana Rivadeneira, quien tiene a su cargo la investigación para determinar las causas del incendio y establecer responsabilidades.
La quema de caña, un delito penal
Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito penal que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población. Por ello, se insta a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos de manera anónima a través de la línea (381) 319-5131.