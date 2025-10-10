Más de 100 hectáreas arrasadas por un incendio en La Ramada

La quema de caña, un delito penal

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito penal que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población. Por ello, se insta a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos de manera anónima a través de la línea (381) 319-5131.