Corsarios y San Martín se enfrentarán en la gran final del Regional C de rugby

El torneo Regional “C” llegará este sábado a su punto culminante con la gran final entre Corsarios RC y San Martín, que se disputará desde las 16 en la cancha del conjunto taficeño. El encuentro será dirigido por Ezequiel Orcajada, con la asistencia de Atilio Boggione y Guillermo Mercado, y definirá al nuevo campeón de la categoría, en un duelo que promete emociones fuertes y paridad de principio a fin.
Corsarios, uno de los clubes con más crecimiento en los últimos años, se ganó el derecho de definir en casa luego de una campaña consistente. Su rendimiento se apoyó en una estructura de juego ordenada que lo llevó a transformarse en un rival incómodo para cualquiera. La localía, además, se volvió un punto de apoyo anímico importante.
San Martín, en tanto, buscará aguar la celebración local y coronar una temporada regular y pareja. Supo sostener un rendimiento equilibrado y confía en su fortaleza colectiva para intentar dar el golpe fuera de casa.
Más allá del resultado, la final representa la consolidación de dos proyectos que apuestan al trabajo formativo y a la identidad de club. El campeón no solo se llevará el trofeo, sino el reconocimiento de haber mantenido su nivel durante toda la temporada en un torneo cada vez más parejo.
Mientras tanto, el torneo Regional “A” disputará su séptima fecha, con varios duelos atractivos. Habrá acción en Concepción, donde Huirapuca será local ante Cardenales RC desde las 16, con Santiago Altobelli como juez principal. A la misma hora, en Santiago del Estero, Old Lions enfrentará a Tucumán Lawn Tennis, con arbitraje de Julián Montenegro. En la capital tucumana, Natación y Gimnasia jugará ante Tigres RC a las 16.15, dirigido por Juan Vega, mientras que Universitario RC cerrará la fecha contra Jockey Club a las 16.30 en cancha de Cardenales, con Patricio Padrón. Los Tarcos y Tucumán Rugby se enfrentarán esta noche.
El Regional “B” también entra en etapa decisiva con las semifinales. En Salta, Jockey Club Salta se enfrentará contra Universitario de Salta, bajo el arbitraje de Iñaki Barraguirre. Mañana, a las 20, Gimnasia y Tiro recibirá a Santiago Lawn Tennis, con Néstor Pírez como juez. Los ganadores definirán la próxima semana el título y el ascenso.
Será un fin de semana vibrante para el rugby del NOA. Con la final del “C” en Tafí Viejo, las semifinales del “B” en Salta y una fecha clave del “A” en Tucumán, la región vivirá días de pura competencia, emoción y espíritu de club.