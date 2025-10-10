Corsarios y San Martín se enfrentarán en la gran final del Regional C de rugby

Mientras tanto, el torneo Regional “A” disputará su séptima fecha, con varios duelos atractivos. Habrá acción en Concepción, donde Huirapuca será local ante Cardenales RC desde las 16, con Santiago Altobelli como juez principal. A la misma hora, en Santiago del Estero, Old Lions enfrentará a Tucumán Lawn Tennis, con arbitraje de Julián Montenegro. En la capital tucumana, Natación y Gimnasia jugará ante Tigres RC a las 16.15, dirigido por Juan Vega, mientras que Universitario RC cerrará la fecha contra Jockey Club a las 16.30 en cancha de Cardenales, con Patricio Padrón. Los Tarcos y Tucumán Rugby se enfrentarán esta noche.