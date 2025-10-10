Secciones
Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

La estadounidense de 38 años será la encargada de dirigir el encuentro en Estados Unidos. Fue la primera mujer en dos décadas en arbitrar un partido de la MLS.

Hace 2 Hs

La estadounidense Tori Penso será la encargada de impartir justicia en el amistoso entre Argentina y Venezuela, que se jugará en Estados Unidos desde las 21. Su presencia marca un hecho relevante: será la primera vez que dirija a la Selección Mayor. A sus 38 años, la árbitra nacida en Florida es una de las figuras más reconocidas del arbitraje femenino y una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad dentro del deporte.

Su irrupción internacional ocurrió en 2020, cuando se convirtió en la primera mujer en veinte años en dirigir un partido de la MLS. Desde entonces, su carrera no dejó de ascender. Forjada en un ambiente históricamente dominado por hombres, Penso se ganó respeto por su templanza, su autoridad y su manera de comunicarse con jugadores y entrenadores. Ese debut fue el punto de partida de una historia que hoy inspira a nuevas generaciones.

El 2023 la encontró en la cúspide de su trayectoria: fue elegida por la FIFA para participar en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Allí, su desempeño fue tan destacado que recibió la designación más prestigiosa para una árbitra: dirigir la final del torneo. Su actuación, impecable de principio a fin, la consolidó como una de las mejores del mundo.

En 2025, su nombre volvió a los titulares al ser la única mujer entre los 117 árbitros del Mundial de Clubes. Una distinción que reafirma su posición como referente en la inclusión y en la búsqueda de mayor equidad en el arbitraje internacional. Quienes trabajan junto a ella destacan su disciplina, su fortaleza mental y su compromiso con la preparación física, pilares que considera esenciales para sostener su nivel de exigencia.

Un nuevo paso en su carrera

La designación para dirigir el duelo entre Argentina y Venezuela representa otro capítulo en la ascendente carrera de Penso. Cada vez que pisa un campo internacional, reafirma su condición de pionera y su lugar en la historia del fútbol moderno. 

