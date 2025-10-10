Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela

La estadounidense Tori Penso será la encargada de impartir justicia en el amistoso entre Argentina y Venezuela, que se jugará en Estados Unidos desde las 21. Su presencia marca un hecho relevante: será la primera vez que dirija a la Selección Mayor. A sus 38 años, la árbitra nacida en Florida es una de las figuras más reconocidas del arbitraje femenino y una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad dentro del deporte.