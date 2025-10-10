Qué hacer en San Miguel de Tucumán este fin de semana largo

16 a 20 h - Eco Feria en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicado en Lamadrid al 3.700. En el lugar, 12 emprendedores del Mercado de Arte y Botánica (MAB) ofrecerán productos sustentables y agroecológicos. Durante toda la jornada estará el puesto de Eco Canje del Municipio, que entregará presentes a cambio de residuos reciclables. También se ofrecerán visitas guiadas por el Campus, a las 16 y a las 18 h . El evento incluirá, por un lado, un taller gratuito de creación de flores de tela para regalar a mamá algo original y hecho con amor, que se dictará de 17 a 19 h. Por otro lado, también se dictará un taller sin costo de reproducción de plantas ornamentales y creación de mini terrarios con materiales reutilizables como tapas plásticas, vasitos descartables, frascos vacíos, corchos y botellas de plástico cortadas. Esta clase comenzará a las 18 h y para participar solo se deben llevar desechos reciclables. Los materiales para ambas clases están incluidos. Los cupos para de los talleres son limitados, por eso es necesario inscribirse previamente. Los vecinos interesados en visitar el Campus Educativo Ambiental durante esta jornada y todos los fines de semana deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma tecnológica CiDiTuc a través del siguiente enlace: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador. En ese portal encontrarán el botón para inscribirse en las actividades y pedir un turno para recorrer el Campus.