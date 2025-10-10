Qué hacer en San Miguel de Tucumán este fin de semana largo

El fin de semana largo llega con novedosas propuestas recreativas y artísticas gratuitas, organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para disfrutar en familia y con amigos.
En la agenda se destacan el nuevo recorrido del Bus Turístico por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio; un concierto de instrumentos de viento en el Reloj Floral; y una Eco Feria por el flamante Campus Educativo Ambiental, que abre sus puertas para el público en general.
Además, se reeditarán las ferias de artesanos, emprendedores y gastronómicos y los ya tradicionales paseos turísticos guiados por el casco histórico, museos y lugares notables de la capital; y en el Parque 9 de Julio estarán disponibles las bicicletas acuáticas para recorrer el Lago San Miguel.
Viernes 10
- 9.30: caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
- De 14 a 20: paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
- 11: el Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El servicio es gratuito. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt.
- 19.30: el Bus Turístico SMT ofrecerá el primer recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio, inaugurado el pasado 23 de septiembre. La salida será desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. El paseo permitirá conocer una colección de 13 esculturas emplazada a lo largo de la calle Ramón Paz Posse. El circuito incluirá un concierto del grupo “Damas de Bronce”, en el Reloj Floral, a las 20.30 h. Los interesados en reservar un asiento en el Bus deben inscribirse a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt, en el botón “Inscripción Bus Turístico”. El servicio es gratuito.
- 20.30: en el Reloj Floral del Parque 9 de Julio habrá un concierto de instrumentos de bronce, a cargo del grupo musical “Damas de Bronce”. El sexteto interpretará un repertorio que abarcará desde música clásica hasta canciones contemporáneas. Entrada libre y gratuita.
Sábado 11
- 9.30: caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
- de 10 a 13 y de 15 a 20: paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
- 11: el Bus Turístico realizará el paseo guiado gratuito por el histórico Barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y Estadio del Club Atlético San Martín. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt.
16 a 20 h - Eco Feria en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicado en Lamadrid al 3.700. En el lugar, 12 emprendedores del Mercado de Arte y Botánica (MAB) ofrecerán productos sustentables y agroecológicos. Durante toda la jornada estará el puesto de Eco Canje del Municipio, que entregará presentes a cambio de residuos reciclables. También se ofrecerán visitas guiadas por el Campus, a las 16 y a las 18 h . El evento incluirá, por un lado, un taller gratuito de creación de flores de tela para regalar a mamá algo original y hecho con amor, que se dictará de 17 a 19 h. Por otro lado, también se dictará un taller sin costo de reproducción de plantas ornamentales y creación de mini terrarios con materiales reutilizables como tapas plásticas, vasitos descartables, frascos vacíos, corchos y botellas de plástico cortadas. Esta clase comenzará a las 18 h y para participar solo se deben llevar desechos reciclables. Los materiales para ambas clases están incluidos. Los cupos para de los talleres son limitados, por eso es necesario inscribirse previamente. Los vecinos interesados en visitar el Campus Educativo Ambiental durante esta jornada y todos los fines de semana deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma tecnológica CiDiTuc a través del siguiente enlace: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador. En ese portal encontrarán el botón para inscribirse en las actividades y pedir un turno para recorrer el Campus.
- 16: el Bus Turístico realizará el tradicional paseo guiado histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.
- De16 a 21: Feria Manantial Sur-2.500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
- 17 a 23: feria de Emprendedores en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco.
- 17 a 23: feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas.
- 18 a 00: feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
- 18 a 00: feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio.
- 18.30: la Banda de Música Municipal “Maestro Luzbel Giacobbe” dará un concierto en la Plaza Independencia, con un repertorio popular que incluirá clásicos de todos los tiempos. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia.
Domingo 12
- De 10 a 13 y de 15 a 20: paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
- 11: el Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El servicio es gratuito. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt.
- 16: el Bus Turístico realizará el tradicional paseo histórico y cultural. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.
- De 16 a 20: el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, abre sus puertas para el público en general. Las visitas guiadas se ofrecerán a las 16 y a las 18 h. Además, este domingo, de 17 a 19 h, se dictará el taller gratuito de creación de flores de tela, con materiales incluidos. Los cupos son limitados, por eso es necesario inscribirse previamente. El Campus Educativo Ambiental es el primer espacio educativo en Argentina concebido exclusivamente para la formación integral en medio ambiente. El centro cuenta con tecnología interactiva y de realidad virtual, cine, aulas temáticas, biblioteca, planta de compostaje, huerta, canchas deportivas, máquinas de reciclaje, horno solar y refugio de insectos para el desarrollo de propuestas orientadas a la sustentabilidad y el compromiso ambiental. Además, tiene un punto de Eco Canje, donde se reciben materiales reciclables a cambio de plantas, frutas o verduras producidas en el lugar. Los vecinos interesados en conocer el Campus y participar de las actividades deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma teconológica CiDiTuc. En ese portal encontrarán el botón de inscripción para solicitar el turno: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador
- 16 a 21: feria Manantial Sur-2.500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
- De 17 a 23: feria de Emprendedores en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco.
- De 17 a 23: feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas.
- De 17 a 22: feria en el Parque 9 de Julio, en la zona de avenida Soldati al 300. Allí se instalarán los emprendedores, artesanos y gastronómicos que integran la tradicional Feria Parque Quinto Centenario, que es este domingo tendrán una edición especial en el Parque 9 de Julio.
- De 18 a 00: feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
- De 18 a 00: feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio.
Oficina de Información Turística
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100) abrirá este viernes 10 de octubre (feriado), el sábado 11 y el domingo 12, de 9 a 13 y de 17 a 20.
En el lugar, los visitantes pueden informarse sobre los atractivos turísticos, rutas religiosas y oferta gastronómica, entre otros datos de interés para disfrutar a pleno su estadía en la Ciudad Histórica.
Además, en el enlace https://linktr.ee/busturisticosmt pueden acceder a una Guía Turística de Bolsillo con información de utilidad, mapas y a los formularios de inscripción para los paseos guiados gratuitos que brinda el Municipio.