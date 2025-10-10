“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada

José María Posse, director de la Casa Histórica, explicó a LA GACETA que gran parte del deterioro se debe a la falta de respeto de algunas personas que apoyan sus zapatos o zapatillas sobre las paredes del monumento. “Esto es una cuestión de urbanidad. La mayoría de la gente pide disculpas, pero algunos no responden bien. Lo que no hacen en su propia casa, no deberían hacerlo en la casa de todos”, afirmó.