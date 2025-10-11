Bill Gates alerta sobre la principal amenaza que enfrenta el pensamiento crítico y la concentración

Según los cálculos del autor del libro, una innovación tecnológica tras otra generaron un aumento del 145% de la depresión entre las adolescentes de 2010 a 2021, un aumento del 161% entre los chicos en esos mismos años, con grandes aumentos también en los trastornos de ansiedad, las autolesiones y el suicidio. “El teléfono sustituyó a la infancia basada en el juego, es la principal causa de la epidemia internacional de enfermedades mentales entre los adolescentes”, escribió Haidt.