Secciones
SociedadTecnología

Bill Gates alerta sobre la principal amenaza que enfrenta el pensamiento crítico y la concentración

El magnate de la infotmática propone una polémica prohibición para proteger a las infancias, en consecuencia, al futuro.

NEGATIVO. Si no se reformula la educación digital para Gates habrá graves consecuencias. NEGATIVO. Si no se reformula la educación digital para Gates habrá graves consecuencias.
Hace 1 Hs

"Hay que prohibir los teléfonos celulares hasta que los niños sean mayores", fue contundente Bill Gates. El co fundador de Microsoft en su espacio web personal llamado "Gates Notes" en una de las cientos de reflexiones que comparte en las que une teconología y sociedad manifestó el impacto, siempre en la línea de lo negativo, de los dispositivos móviles en el desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes.

La constante exposición a pantallas está erosionando algo fundamental, según el estadounidense: la capacidad de concentración profunda y el pensamiento crítico. En su análisis toma como objeto de estudio los patrones de crianza actuales. 

Gates establece una paradoja. "Los padres son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente no intervienen en el digital, permitiendo que los niños vivan la vida en línea en gran medida sin supervisión", evaluó.
Esa ausencia de control digital está generando el incremento de problemas de salud mental, deterioro en los hábitos de sueño, disminución de la lectura, menor socialización presencial, reducción del tiempo al aire libre y pérdida de independencia. 

"Además los costos de oportunidad de una infancia basada en los celulares son elevados", dijo Gates y recordó su tiempo de niño. "Cuando me sentía inquieto o aburrido, o me metía en problemas por portarme mal, me encerraba en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción", afirmó. Esos episodios y su reacción ante ellos, reflexionó que "fueron cruciales" para su éxito.

La "Biblia" moderna de crianza

Las reflexiones del empresario sobre el impacto del celular en la infancia están inspiradas en la lectura del libro "The Anxious Generation" (La Generación Ansiosa). "Es aterrador pero convincente", diagnosticó sobre la orba escrita por el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt.

"'The Anxious Generation' es una lectura obligatoria para cualquiera que esté criando, trabajando o enseñando a los jóvenes de hoy", subrayó Gates. 

Según los cálculos del autor del libro, una innovación tecnológica tras otra generaron un aumento del 145% de la depresión entre las adolescentes de 2010 a 2021, un aumento del 161% entre los chicos en esos mismos años, con grandes aumentos también en los trastornos de ansiedad, las autolesiones y el suicidio. “El teléfono sustituyó a la infancia basada en el juego, es la principal causa de la epidemia internacional de enfermedades mentales entre los adolescentes”, escribió Haidt. 

Temas Bill Gates
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bill Gates predijo la muerte del iPod y el triunfo de los iPhone: ¿cuál es la nueva batalla tecnológica?

Bill Gates predijo la "muerte" del iPod y el triunfo de los iPhone: ¿cuál es la nueva batalla tecnológica?

Lo más popular
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
1

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
2

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
3

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
4

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
5

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
6

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

Más Noticias
Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

Ni microbikini ni enteriza: el regreso de una malla clásica que será furor este verano

Ni microbikini ni enteriza: el regreso de una malla clásica que será furor este verano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Cuál es el alimento que genera más felicidad que el chocolate

Cuál es el alimento que genera más felicidad que el chocolate

Comentarios