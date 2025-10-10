Dolor en el deporte tucumano: falleció María Florencia Dantur, referente del hockey y el básquet

Pero el legado de Florencia no se limitó al hockey. Su huella más profunda también quedó grabada en el básquet femenino tucumano, donde fue dirigente y presidenta de la Asociación Femenina Tucumana de Básquet (AFTB). Desde la entidad, la recordaron con un mensaje lleno de cariño y admiración: “Hoy despedimos con profundo dolor a una persona muy querida dentro del básquet femenino tucumano. Florencia, quien fue presidenta de la Asociación, fue una dirigente comprometida, apasionada y siempre dispuesta a colaborar y ayudar a quien lo necesitara”.