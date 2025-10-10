Secciones
Dolor en el deporte tucumano: falleció María Florencia Dantur, referente del hockey y el básquet

Tenía 45 años y fue una figura muy querida en Universitario Rugby Club, Sportivo Guzmán y la Asociación Femenina Tucumana de Básquet.

María Florencia Dantur falleció a los 45 años.
Hace 1 Hs

Una profunda tristeza sacudió al deporte tucumano este jueves con la noticia del fallecimiento de María Florencia Dantur, deportista, dirigente y símbolo del compromiso en distintas disciplinas. Tenía 45 años y fue parte activa del hockey, el básquet y la dirigencia deportiva, siendo reconocida y querida en cada ámbito que integró.

La Asociación Tucumana Amateur de Hockey fue una de las primeras instituciones en confirmar la noticia y expresar su pesar. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de María Florencia Dantur, mami hockey de Universitario Rugby Club. Acompañamos con afecto a su familia, amigas, compañeras y seres queridos en este difícil momento. Nuestro más sincero abrazo y acompañamiento”, expresaron.

Desde el Club Sportivo Alfredo Guzmán también manifestaron su dolor ante la pérdida de quien supo vestir sus colores y ganarse el respeto de todos.

“El Club Sportivo Alfredo Guzmán, con profundo dolor, lamenta el fallecimiento de María Florencia Dantur, una de las grandes jugadoras que pasó por nuestra institución. Acompañamos a su familia en este difícil momento”.

Pero el legado de Florencia no se limitó al hockey. Su huella más profunda también quedó grabada en el básquet femenino tucumano, donde fue dirigente y presidenta de la Asociación Femenina Tucumana de Básquet (AFTB). Desde la entidad, la recordaron con un mensaje lleno de cariño y admiración: “Hoy despedimos con profundo dolor a una persona muy querida dentro del básquet femenino tucumano. Florencia, quien fue presidenta de la Asociación, fue una dirigente comprometida, apasionada y siempre dispuesta a colaborar y ayudar a quien lo necesitara”.

El comunicado agregó palabras que reflejan su carácter y el vacío que deja su partida. “Su paso por la Asociación dejó huellas imborrables, no solo por su trabajo incansable, sino por su calidez humana, su alegría y esa sonrisa que iluminaba cada cancha. Queremos recordarla así, con energía, optimismo y amor por lo que hacía. Tu luz seguirá presente en cada partido, en cada proyecto y en cada sueño del básquet femenino tucumano. Que brille para vos la luz eterna. Gracias por tanto, Flor”, finalizó el comunicado.

