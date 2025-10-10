Tragedia en una feria de ciencias de Pergamino: más de 10 heridos y una niña grave tras una explosión

Antes del estallido, una alumna había explicado con detalle los componentes utilizados: “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal. En esos tubos vamos a mezclar azufre picado, carbón picado y una sal especial. Esta combinación va a formar la pólvora que va a explotar”, contó ante los presentes. Una docente acompañó la exposición y alentó a la estudiante a encender el mecanismo, sin anticipar el desenlace.