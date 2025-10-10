Tragedia en una feria de ciencias de Pergamino: más de 10 heridos y una niña grave tras una explosión

La ciudad bonaerense de Pergamino amaneció en estado de conmoción tras la explosión ocurrida anoche durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua. El incidente dejó un saldo de más de diez personas heridas, en su mayoría menores de edad.
La situación más crítica es la de una alumna de 10 años, que sufrió graves lesiones faciales y corre riesgo de perder un ojo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde esta mañana la esperaba un equipo interdisciplinario compuesto por cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos. Según medios locales, la niña respondió bien al traslado.
Un experimento que terminó fuera de control
La explosión ocurrió durante la demostración de un experimento escolar que buscaba simular la erupción de un volcán. Un video registrado por asistentes muestra cómo, en cuestión de segundos, la situación se desbordó: un estruendo similar al de un artefacto de pirotecnia dispersó fragmentos metálicos y materiales que actuaron como esquirlas, impactando directamente sobre el público.
Antes del estallido, una alumna había explicado con detalle los componentes utilizados: “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal. En esos tubos vamos a mezclar azufre picado, carbón picado y una sal especial. Esta combinación va a formar la pólvora que va a explotar”, contó ante los presentes. Una docente acompañó la exposición y alentó a la estudiante a encender el mecanismo, sin anticipar el desenlace.
Testimonios y operativo de emergencia
“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre al diario La Opinión.
Ambulancias y personal médico acudieron de inmediato al establecimiento para asistir a las víctimas. Varias personas sufrieron cortes, quemaduras y contusiones. La más afectada fue una alumna ubicada en primera fila, que recibió el impacto directo en el rostro.
Investigación en marcha
La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Pergamino. Se ordenaron peritajes técnicos y declaraciones testimoniales para determinar las causas del estallido y eventuales responsabilidades.
Personal de la Comisaría Segunda preservó la escena, mientras peritos de la Policía Científica y Bomberos de la Provincia analizaron los materiales utilizados en el experimento, en busca de sustancias explosivas o inflamables.