“Sin Frenos”: la nueva serie chilena de Amazon Prime Video que combina humor y romance

Este 10 de octubre llega a Amazon Prime Video “Sin Frenos”, una producción chilena creada por Rodrigo Bastidas. La historia sigue a Tiluca, interpretada por Javiera Contador, una mujer de clase alta que, tras la repentina muerte de su marido, descubre secretos que la dejan al borde de la ruina. Para salir adelante, decide convertir su lujosa casa en una pensión para repartidores y migrantes, dando inicio a situaciones cómicas y conmovedoras.
“No tratamos de hacer una caricatura, sino personajes reales dentro de la comedia”, explicó Contador en el programa Ciudadano ADN, destacando que la serie busca hacer reír con situaciones simples, mostrando la humanidad detrás de cada historia, sin depender de grandes chistes.
El elenco incluye a Felipe Londoño, actor colombiano que interpreta a un joven repartidor que cambia la vida de Tiluca. Según Londoño, la serie refleja que todos, sin importar el país o el color de piel, buscamos respeto y oportunidades. “Al final somos seres humanos que queremos respeto y un poco de empatía también”, señaló.
Filmada en Santiago con un elenco multicultural, “Sin Frenos” aborda la realidad de miles de migrantes que buscan un nuevo comienzo en Chile. Contador reflexionó: “Lo que nos está pasando, siento yo, es que estamos todos tan enojados, tan frustrados, que nos dejamos llevar por el puro prejuicio… Ni siquiera es cómo te llamás, de dónde eres -Venezuela- Ah, chao. Lo bonito es que Tiluca se permite empezar a conocer”.
Entre risas, enredos amorosos y situaciones inesperadas, “Sin Frenos” se presenta como una comedia luminosa que busca aliviar el corazón del público y recordar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la risa y la conexión humana.