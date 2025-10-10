Secciones
Cartelera completa del festival Monteros de la Patria, cuatro noches a puro folclore

La tradicional celebración comenzó el jueves y se extenderá hasta el domingo con una cartelera de lujo que reúne a grandes figuras del folclore nacional, homenajes y talentos locales.

Hace 14 Min

Monteros ya late al ritmo del folclore. Ayer por la noche comenzó la 60.ª edición de su tradicional festival, un clásico que año tras año convoca a miles de tucumanos y visitantes de todo el país.

Con una cartelera artística de primer nivel, homenajes y la participación de ballets, músicos emergentes y talentos locales, el evento -organizado por la Municipalidad- se extenderá hasta el domingo 12, ofreciendo cuatro jornadas cargadas de emoción, cultura y tradición popular.

Una grilla para todos los gustos

La apertura fue anoche y tuvo como grandes protagonistas a Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Lázaro Caballero, junto a artistas como Carla Nieto -quien rindió homenaje al Chango Nieto-, Las 4 Cuerdas y Emilio Morales, entre otros.

La fiesta continúa este viernes 10 con figuras consagradas como Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Orellana Lucca, María Paula Godoy, Vidaleros y Coqui Sosa, además de destacadas voces tucumanas que subirán al escenario monterizo.

El sábado 11 será el turno de Los Tekis, Ahyre, Cuti y Roberto Carabajal, El Indio Lucio Rojas, Cecilia Paliza y La Yunta, en una noche que promete ser de alto voltaje folclórico.

Finalmente, el domingo 12 el cierre estará en manos de Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Roxana Carabajal, Néstor Garnica, Daniela Álvarez y Motta Luna, además de artistas locales que completarán la celebración.

Una cita imperdible

Además de la grilla central, el festival ofrece propuestas artísticas complementarias que refuerzan el vínculo con la identidad monteriza, reafirmando por qué esta cita es considerada la auténtica Fortaleza del Folclore argentino.

