Tafí del Valle: controlaron a tiempo un incendio que amenazaba viviendas en La Quebradita

Durante la tarde del jueves, un incendio generó preocupación en el barrio La Quebradita, en Tafí del Valle, al propagarse peligrosamente hacia una zona con viviendas de veraneantes.
Vecinos del lugar alertaron a las autoridades, lo que permitió una intervención inmediata de efectivos de la Comisaría local y del personal de Bomberos Voluntarios.
Gracias al trabajo conjunto, las llamas fueron controladas a tiempo y no se registraron daños en los domicilios cercanos.
Una vez sofocado el fuego, los uniformados realizaron un relevamiento en la zona para reunir testimonios e información que ayuden a determinar el origen del siniestro y avanzar con las investigaciones correspondientes.