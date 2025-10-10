Un informe reveló la causa del accidente donde murió el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera

El Departamento de Prevención de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entregó el informe final sobre el accidente del helicóptero Robinson R44 II, ocurrido el 6 de febrero de 2024 en Lago Ranco, en el que falleció el ex presidente Sebastián Piñera.
El documento, de 86 páginas y con fecha 17 de junio de 2025, concluyó que el siniestro fue provocado por una “pérdida inadvertida de referencias visuales”, a raíz del empañamiento interno del parabrisas, un fenómeno conocido como flash fogging, que impidió al piloto mantener contacto visual con el entorno.
Según el informe, durante el ascenso inicial, el piloto perdió visibilidad debido a la condensación interna, lo que provocó un descenso no advertido hasta impactar la superficie del lago, a 172 metros del punto de despegue.
El ex mandatario viajaba junto a su hermana Magdalena Piñera, su amigo Ignacio Guerrero y el hijo de este último, Bautista Guerrero. Los tres pasajeros lograron salir nadando y fueron rescatados por embarcaciones particulares. Piñera, en cambio, no alcanzó a abandonar la aeronave y falleció por asfixia por inmersión.
El vuelo había partido desde una casa de un cercano en el sector de Ilihue, con destino a la residencia del expresidente en Coique.
Durante el trayecto comenzó una ligera llovizna que humedeció la ropa de los ocupantes, condición que habría favorecido la condensación una vez en el aire.
La DGAC descarta fallas técnicas o meteorológicas
El organismo fue categórico: no existieron fallas técnicas, estructurales ni condiciones meteorológicas adversas. El helicóptero se encontraba en óptimas condiciones de aeronavegabilidad, con el mantenimiento al día y el certificado vigente hasta septiembre de 2025.
Los peritajes confirmaron que el motor Lycoming y los sistemas de control de vuelo funcionaban correctamente, y que el combustible no presentaba ningún tipo de contaminación.
Respecto al piloto, el informe indicó que Sebastián Piñera, de 74 años, contaba con licencia vigente, examen médico aprobado y una experiencia de 569 horas de vuelo en el mismo modelo de aeronave.
Además, las pruebas toxicológicas y de alcoholemia dieron resultados negativos, consignó el portal Biobio.
Condiciones meteorológicas “óptimas para vuelo visual”
La Dirección Meteorológica de Chile detalló que ese 6 de febrero, entre las 14 y 16, el cielo estaba nublado, con temperaturas entre 12°C y 20°C, y una humedad relativa del 70% al 100%, condiciones calificadas como “óptimas para vuelo visual”.
El documento explica que el accidente no fue causado por el ambiente exterior, sino por el contraste térmico dentro de la cabina, donde las ventilaciones estaban cerradas. Esa combinación generó una condensación repentina que cubrió por completo el parabrisas, impidiendo toda referencia visual externa.
En su parte final, la DGAC recomendó reforzar la formación de pilotos privados en el uso de sistemas de ventilación y calefacción de cabina, así como en la toma de decisiones bajo condiciones de visibilidad marginal.
A las 14.57 del 6 de febrero de 2024, el helicóptero impactó la superficie del Lago Ranco y se hundió en segundos. Todo estaba en regla -el clima, la máquina y la experiencia del piloto-, pero un fenómeno físico imperceptible bastó para borrar el horizonte y marcar el trágico desenlace.