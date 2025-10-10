Secciones
Mbappé salió en defensa de Lamine Yamal y pidió que “dejen en paz” a la joya del Barcelona

El delantero del Real Madrid defendió públicamente a la joven estrella del Barcelona, con un mensaje de empatía y madurez. “En el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años”, expresó Mbappé.

Hace 1 Hs

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y uno de los futbolistas más influyentes del mundo, salió en defensa de Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, y pidió públicamente que se respete su intimidad. El mensaje del capitán francés busca poner un freno a la exposición mediática que rodea al juvenil de 18 años, en medio de críticas y comentarios sobre su vida personal.

Un mensaje con empatía y experiencia

Las declaraciones de Mbappé se conocieron en un adelanto de la entrevista que brindó al programa Universo Valdano, conducido por Jorge Valdano, que se emitirá este domingo. Durante la charla, el delantero de 26 años recordó su propia experiencia como adolescente mediático y reflexionó sobre los riesgos de la sobreexposición. “La gente habla mucho de su vida personal, pienso que tienen que dejarle en paz”, expresó Mbappé.

El francés, que debutó profesionalmente a los 16 años en el Mónaco, destacó que entiende perfectamente lo que vive Yamal: la presión constante, las comparaciones con grandes figuras y la dificultad de crecer en un entorno donde todo se analiza y se opina. “En el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años”, agregó, subrayando la importancia de separar la vida profesional de la personal.

El gesto de Mbappé tiene un fuerte peso simbólico: no solo proviene de una figura consolidada del fútbol mundial, sino que se dirige hacia un jugador del Barcelona, el máximo rival de su actual club, el Real Madrid. El francés decidió priorizar el lado humano por encima de la rivalidad deportiva, en un gesto de empatía y madurez.

El fenómeno Yamal y la presión mediática

Desde su irrupción en el primer equipo del Barcelona, Lamine Yamal se convirtió en uno de los futbolistas más seguidos de Europa. Su talento deslumbró en el campo, pero también lo colocó en el centro de una atención desmedida fuera de él.

El respaldo de Mbappé refleja una preocupación compartida en el fútbol europeo: la creciente exposición de los jóvenes talentos y la dificultad de preservar su equilibrio emocional en medio de la fama precoz.

Con su mensaje, Mbappé no solo defiende a Yamal, sino que lanza una advertencia al entorno futbolístico: el éxito deportivo no debe costar la paz personal de los jugadores más jóvenes.

