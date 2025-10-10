Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

¿A qué hora y dónde será el banderazo de los hinchas de San Martín de Tucumán antes del viaje a Buenos Aires?

Los simpatizantes del “Santo” convocaron a un banderazo hoy, desde las 18, en La Ciudadela, previo al duelo del domingo ante Deportivo Morón por el Reducido de la Primera Nacional.

Hoy, los hinchas de San Martín realizarán un banderazo para alentar al equipo en la previa al duelo frente a Morón. Hoy, los hinchas de San Martín realizarán un banderazo para alentar al equipo en la previa al duelo frente a Morón.
Hace 4 Min

Hoy, desde las 18, en el estadio de La Ciudadela, los hinchas de San Martín  realizarán un banderazo de apoyo al plantel antes del viaje a Buenos Aires, donde el domingo el equipo de Mariano Campodónico se medirá con Deportivo Morón por la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

El conjunto tucumano afrontará un duelo decisivo en el que deberá ganar sí o sí para avanzar, ya que no cuenta con ventaja deportiva y juega de visitante. Por eso, la convocatoria de los fanáticos apunta a brindar respaldo anímico en el último entrenamiento previo a la partida del plantel.

El llamado se difundió a través de redes sociales y medios partidarios, acompañado de un mensaje cargado de sentimiento y unidad. “Somos un grupo de amigos, hermanos, socios e hinchas comunes y totalmente genuinos que amamos estos colores. Sentimos hoy la necesidad de aportar nuestro pequeño granito de arena por el club que tanto amamos, siempre respetando el pensamiento y el sentir de todos los hinchas”, expresa el comunicado difundido por los organizadores.

La invitación también resalta el carácter abierto de la convocatoria: “Convocamos a todos los sectores, medios partidarios, facciones, agrupaciones y peñas para el viernes 10/10, a las 18, en el estadio de La Ciudadela, para alentar a la camiseta, al club, a la institución. San Martín siempre por encima de todos. Esperamos una concurrencia masiva, pero respetando las decisiones individuales. Todas las posturas son válidas y aceptadas. ¡Vamos los Santos, hoy y para siempre!”.

Con un presente deportivo que se define en los próximos días, los hinchas de San Martín buscan que La Ciudadela vuelva a ser el punto de encuentro entre la ilusión y el aliento. Será una jornada de fervor y acompañamiento antes de que el plantel emprenda su viaje rumbo a Buenos Aires para uno de los partidos más importantes del año.

