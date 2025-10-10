¿A qué hora y dónde será el banderazo de los hinchas de San Martín de Tucumán antes del viaje a Buenos Aires?

Hoy, desde las 18, en el estadio de La Ciudadela, los hinchas de San Martín realizarán un banderazo de apoyo al plantel antes del viaje a Buenos Aires, donde el domingo el equipo de Mariano Campodónico se medirá con Deportivo Morón por la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.
El conjunto tucumano afrontará un duelo decisivo en el que deberá ganar sí o sí para avanzar, ya que no cuenta con ventaja deportiva y juega de visitante. Por eso, la convocatoria de los fanáticos apunta a brindar respaldo anímico en el último entrenamiento previo a la partida del plantel.
El llamado se difundió a través de redes sociales y medios partidarios, acompañado de un mensaje cargado de sentimiento y unidad. “Somos un grupo de amigos, hermanos, socios e hinchas comunes y totalmente genuinos que amamos estos colores. Sentimos hoy la necesidad de aportar nuestro pequeño granito de arena por el club que tanto amamos, siempre respetando el pensamiento y el sentir de todos los hinchas”, expresa el comunicado difundido por los organizadores.
La invitación también resalta el carácter abierto de la convocatoria: “Convocamos a todos los sectores, medios partidarios, facciones, agrupaciones y peñas para el viernes 10/10, a las 18, en el estadio de La Ciudadela, para alentar a la camiseta, al club, a la institución. San Martín siempre por encima de todos. Esperamos una concurrencia masiva, pero respetando las decisiones individuales. Todas las posturas son válidas y aceptadas. ¡Vamos los Santos, hoy y para siempre!”.
Con un presente deportivo que se define en los próximos días, los hinchas de San Martín buscan que La Ciudadela vuelva a ser el punto de encuentro entre la ilusión y el aliento. Será una jornada de fervor y acompañamiento antes de que el plantel emprenda su viaje rumbo a Buenos Aires para uno de los partidos más importantes del año.