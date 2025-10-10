¿A qué hora y dónde será el banderazo de los hinchas de San Martín de Tucumán antes del viaje a Buenos Aires?

La invitación también resalta el carácter abierto de la convocatoria: “Convocamos a todos los sectores, medios partidarios, facciones, agrupaciones y peñas para el viernes 10/10, a las 18, en el estadio de La Ciudadela, para alentar a la camiseta, al club, a la institución. San Martín siempre por encima de todos. Esperamos una concurrencia masiva, pero respetando las decisiones individuales. Todas las posturas son válidas y aceptadas. ¡Vamos los Santos, hoy y para siempre!”.