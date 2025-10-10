Agenda de TV: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Argentina-Venezuela en Miami?

ATP 1000 - Shanghai
7.30: Cuartos de Final (ESPN 2)
Eliminatorias Europeas
11: Kazajistán-Liechtenstein (ESPN 4)
15.30: Alemania-Luxemburgo (ESPN)
15.30: Suecia-Suiza (Disney+)
15.45: Bélgica-Macedonia del Norte (Disney+)
15.45: Francia-Azerbaiyán (Disney+)
15.45: Irlanda del Norte-Eslovaquia (Disney+)
Liga Profesional Argentina
14.30: San Lorenzo-San Martín SJ (TNT Sports)
16.15: Defensa y Justicia-Argentinos Jrs (ESPN Premium)
16.45: Central Córdoba-Unión (TNT Sports)
18.30: Newell’s-Tigre (ESPN Premium)
Amistoso Internacional
21: Argentina-Venezuela (TyC Sports)