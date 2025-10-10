Secciones
DeportesTenis

Agenda de TV: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Argentina-Venezuela en Miami?

Arranca una nueva fecha del Clausura y hay seis partidos por las Eliminatorias Europeas.

AMISTOSO. La Selección volverá a cruzarse con Venezuela, esta vez en Miami. AMISTOSO. La Selección volverá a cruzarse con Venezuela, esta vez en Miami. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

ATP 1000 - Shanghai

7.30: Cuartos de Final (ESPN 2)

Eliminatorias Europeas

11: Kazajistán-Liechtenstein (ESPN 4)

15.30: Alemania-Luxemburgo (ESPN)

15.30: Suecia-Suiza (Disney+)

15.45: Bélgica-Macedonia del Norte (Disney+)

15.45: Francia-Azerbaiyán (Disney+)

15.45: Irlanda del Norte-Eslovaquia (Disney+)

Liga Profesional Argentina

14.30: San Lorenzo-San Martín SJ (TNT Sports)

16.15: Defensa y Justicia-Argentinos Jrs (ESPN Premium)

16.45: Central Córdoba-Unión (TNT Sports)

18.30: Newell’s-Tigre (ESPN Premium)

Amistoso Internacional

21: Argentina-Venezuela (TyC Sports)

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolSelección francesa de fútbolSelección Venezolana de FútbolEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto terminó 19 en la FP2 del GP de Singapur

Franco Colapinto terminó 19 en la FP2 del GP de Singapur

Vendía alfajores en la calle, ganó la Copa Argentina con Central Córdoba, es figura en River y fue convocado a la Selección: ¿quién es Lautaro Rivero?

Vendía alfajores en la calle, ganó la Copa Argentina con Central Córdoba, es figura en River y fue convocado a la Selección: ¿quién es Lautaro Rivero?

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
La avenida del Centenario que nunca se terminó

La avenida del Centenario que nunca se terminó

¿A qué hora y dónde será el banderazo de los hinchas de San Martín de Tucumán antes del viaje a Buenos Aires?

¿A qué hora y dónde será el banderazo de los hinchas de San Martín de Tucumán antes del viaje a Buenos Aires?

El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un jugador de San Lorenzo que conmovió al fútbol argentino

El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un jugador de San Lorenzo que conmovió al fútbol argentino

La decisión de la familia de Miguel Ángel Russo: un último viaje por los lugares que marcaron su vida

La decisión de la familia de Miguel Ángel Russo: un último viaje por los lugares que marcaron su vida

Con mi mujer no: la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Comentarios