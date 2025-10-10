Día Mundial contra la Pena de Muerte: ¿por qué se conmemora hoy, 10 de octubre?

Hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una fecha en la que se busca generar conciencia para abolir este tipo de condena que aún existe en una cincuentena de países, según Amnistía Internacional.
La fecha fue impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. En la actualidad, más de dos tercios de los países ya abolieron esta condena en su legislación o en la práctica, aunque todavía en otras naciones es legal.
En 2023, esta organización tuvo noticia de 1.153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, este análisis también marca un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023.
La mayoría de las ejecuciones contabilizadas se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, por ese orden. Sin embargo, el número concreto de muertes decretadas judicialmente es incierto, ya que tanto China como otros países donde se aplica, como Corea del Norte y Vietnam, rodean estos procesos de secretismo. Amnistía Internacional también resalta que el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2.428.
Efemérides: ¿qué pasó un 10 de octubre?
- 1813 – Nace Giuseppe Verdi, compositor de óperas.
- 1830 – Nace Isabel II de España.
- 1856 – Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino.
- 1897 – Se sintetiza el ácido salicílico, predecesor de la aspirina.
- 1911 – La Dinastía Manchú pierde el trono en China: inicio de la Revolución republicana en China liderada por Sun Yat Sen.
- 1918 – Nace Thelonious Sphere Monk, reconocido pianista de jazz.
- 1924 – Nace Ed Wood Jr., cineasta.
- 1927 – Se inaugura la primera sección de la Fábrica Militar de Aviones.
- 1930 – Nace Harold Pinter, dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político inglés. Ganó el Premio Nobel de Literatura.
- 1934 – Empieza en Buenos Aires el XXXII Congreso Eucarístico Internacional.
- 1955 – Nace David Lee Roth, cantante estadounidense de Hard rock.
- 2014 – Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi reciben el Premio Nobel de la Paz.
- 2015 – Mueren 102 personas y más de 200 resultan heridas en un atentado yihadista cuando se manifestaban por la paz en Ankara (Turquía).
- 2018 – En Estados Unidos, el huracán Michael de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico se fortaleció como un huracán categoría 4 y tocó tierra en el estado de Florida dejando un total de 57 muertos y daños millonarios de $25.000 millones.
- Día Mundial de la Salud Mental.
- Día Nacional del Técnico.
- Día Nacional de la Danza.