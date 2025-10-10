Día Mundial contra la Pena de Muerte: ¿por qué se conmemora hoy, 10 de octubre?

La mayoría de las ejecuciones contabilizadas se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, por ese orden. Sin embargo, el número concreto de muertes decretadas judicialmente es incierto, ya que tanto China como otros países donde se aplica, como Corea del Norte y Vietnam, rodean estos procesos de secretismo. Amnistía Internacional también resalta que el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2.428.