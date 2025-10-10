Secciones
SociedadActualidad

Día Mundial contra la Pena de Muerte: ¿por qué se conmemora hoy, 10 de octubre?

En más de 50 países aún existe este tipo de condena. Amnistía Internacional publicó datos alarmantes.

Hoy 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte Hoy 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte
Hace 1 Hs

Hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una fecha en la que se busca generar conciencia para abolir este tipo de condena que aún existe en una cincuentena de países, según Amnistía Internacional.

El estado de Washington eliminó la pena de muerte y la esterilización como castigos

El estado de Washington eliminó la pena de muerte y la esterilización como castigos

La fecha fue impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. En la actualidad, más de dos tercios de los países ya abolieron esta condena en su legislación o en la práctica, aunque todavía en otras naciones es legal.

En 2023, esta organización tuvo noticia de 1.153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, este análisis también marca un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023.

La mayoría de las ejecuciones contabilizadas se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, por ese orden. Sin embargo, el número concreto de muertes decretadas judicialmente es incierto, ya que tanto China como otros países donde se aplica, como Corea del Norte y Vietnam, rodean estos procesos de secretismo. Amnistía Internacional también resalta que el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2.428.

Efemérides: ¿qué pasó un 10 de octubre?

- 1813 – Nace Giuseppe Verdi, compositor de óperas.

- 1830 – Nace Isabel II de España.

- 1856 – Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino.

- 1897 – Se sintetiza el ácido salicílico, predecesor de la aspirina.

- 1911 – La Dinastía Manchú pierde el trono en China: inicio de la Revolución republicana en China liderada por Sun Yat Sen.

- 1918 – Nace Thelonious Sphere Monk, reconocido pianista de jazz.

- 1924 – Nace Ed Wood Jr., cineasta.

- 1927 – Se inaugura la primera sección de la Fábrica Militar de Aviones.

- 1930 – Nace Harold Pinter, dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político inglés. Ganó el Premio Nobel de Literatura.

- 1934 – Empieza en Buenos Aires el XXXII Congreso Eucarístico Internacional.

- 1955 – Nace David Lee Roth, cantante estadounidense de Hard rock.

- 2014 – Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi reciben el Premio Nobel de la Paz.

- 2015 – Mueren 102 personas y más de 200 resultan heridas en un atentado yihadista cuando se manifestaban por la paz en Ankara (Turquía).

- 2018 – En Estados Unidos, el huracán Michael de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico se fortaleció como un huracán categoría 4 y tocó tierra en el estado de Florida dejando un total de 57 muertos y daños millonarios de $25.000 millones.

- Día Mundial de la Salud Mental.

- Día Nacional del Técnico.

- Día Nacional de la Danza.

Temas Efemérides
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día del Pelado: la historia detrás de la curiosa fecha que se celebra cada 7 de octubre

Día del Pelado: la historia detrás de la curiosa fecha que se celebra cada 7 de octubre

Día Nacional del Odontólogo: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre?

Día Nacional del Odontólogo: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre?

Efemérides del 8 de octubre: Día del Trabajador Rural y otros hechos importantes

Efemérides del 8 de octubre: Día del Trabajador Rural y otros hechos importantes

Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?

Calendario de octubre: ¿el Día de la Madre coincidirá con un fin de semana largo?

Día del Mono de Tierra: qué trae el horóscopo chino para tu signo este lunes 6 de octubre

Día del Mono de Tierra: qué trae el horóscopo chino para tu signo este lunes 6 de octubre

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves
4

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
5

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?
6

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

Más Noticias
La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios