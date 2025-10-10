Secciones
¿Cuánto consume de luz un microondas que está enchufado y no se usa?

Para el ENRE, el "consumo vampiro" representa un significativo porcentaje en las facturas de cada hogar.

Hace 1 Hs

Según los especialistas, el "consumo vampiro" de los electrodomésticos representa el 16% de toda la energía eléctrica que se consume en un hogar. Entre los artefactos señalados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el microondas es el más apuntado por consumir gran cantidad de kilowatts cuando está enchufado y se deja la puerta abierta.

El organismo indica que un microondas puede consumir hasta cuatro watts cuando está inactivo pero enchufado, y hasta 25 Kwh si la puerta queda abierta.

En este marco, el ENRE recomienda desconectar los dispositivos electrónicos cuando no estén en uso para evitar este gasto innecesario de energía. Este hábito no solo ayuda a reducir los costos en el servicio eléctrico, sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables del cambio climático.

Este tipo de consumo, que también afecta a televisores, computadoras, consolas de videojuegos y cargadores de celulares, puede representar entre el 5% y el 16% del consumo eléctrico total de un hogar, según estimaciones de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).

Consumo vampiro: cuánto gasta cada aparato cuando está enchufado sin uso

- Computadora de escritorio Consumo promedio por uso: 200 - 600 Wh Consumo vampiro: Hasta 75 Wh en modo Stand by y hasta 21 Wh en modo Hibernación.

- Computadora portátil Consumo promedio por uso: 130 - 200 Wh Consumo vampiro: Hasta 16 Wh en modo Stand by y hasta 9 Wh cuando está apagada pero enchufada.

- Consola de videojuegos Consumo promedio por uso: 70 - 90 Wh Consumo vampiro: Hasta 23,3 Wh en modo Stand by y alrededor de 1 Wh cuando está apagada pero enchufada.

- Equipo de audio Consumo promedio por uso: 100 - 200 Wh Consumo vampiro: Entre 7 y 14 Wh cuando está apagado pero enchufado.

- Televisor color de tubo fluorescente Consumo promedio por uso: 75 - 175 Wh Consumo vampiro: Hasta 3 Wh cuando está apagado pero enchufado.

- Televisor color con pantalla LED Consumo promedio por uso: 40 - 180 Wh Consumo vampiro: Hasta 1,5 Wh cuando está apagado pero enchufado.

- Cargador de celular genérico Consumo promedio por uso: 2 - 5 Wh Consumo vampiro: Entre 0,1 y 0,5 Wh cuando el cargador queda enchufado sin celular.

- Horno eléctrico Consumo promedio por uso: 1500 - 2200 Wh Consumo vampiro: Hasta 3 Wh cuando está inactivo pero enchufado.

