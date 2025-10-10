Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Miguel Russo
Hace 2 Hs

Hablar de Miguel Russo es hablar de un profesional del fútbol que ha tocado el corazón de todos los que armamos este deporte y la camiseta. Destacado en Estudiantes de la Plata hasta su final en Boca Juniors. Fue un hombre pocas veces visto que amó el fútbol hasta su muerte y me demostró que la camiseta, entrega y profesionalismo está por arriba del dinero y la fama. . A pesar de su cruda enfermedad tomó el desafío de dirigir a Boca en el tercer ciclo de entrenador pudiendo hacer otra cosa pero el amor por el club era más que una quimioterapia. El fútbol fue la vida de Miguelo como fue la vida de Diego. Y eso lo hizo más grande que cualquier otro técnico. Soy de la vieja escuela de este gran deporte y hoy visto como un negocio de gente inescrupulosa pero  todas las camisetas y las cuentas oficiales de los clubes argentinos y sudamericanos tienen un solo nombre. Miguel Ángel Russo. Gracias Miguel por mostrarme esa sonrisa de oreja a oreja que tuviste en cada momento y que ante la adversidad te volcaste al fútbol y el fútbol te dio lo que tanto mereces.  Hoy la pelota llora tu partida pero el ejemplo y la entrega perdurará hasta el final.

Fernando Esteban Saade                                 

fernandosaade77@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis
2

Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis

Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT
3

Aprendé a comunicar, liderar y negociar con el nuevo curso de Ciencias Económicas de la UNT

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios
4

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los demonios
6

Los demonios

Más Noticias
Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

El debate de candidatos vuelve a LA GACETA Play

De refugiado a premiado: “la ciencia es una joya”, dijo el Nobel de Química

De refugiado a premiado: “la ciencia es una joya”, dijo el Nobel de Química

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Los demonios

Los demonios

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios