Cartas de lectores: Miguel Russo

Hablar de Miguel Russo es hablar de un profesional del fútbol que ha tocado el corazón de todos los que armamos este deporte y la camiseta. Destacado en Estudiantes de la Plata hasta su final en Boca Juniors. Fue un hombre pocas veces visto que amó el fútbol hasta su muerte y me demostró que la camiseta, entrega y profesionalismo está por arriba del dinero y la fama. . A pesar de su cruda enfermedad tomó el desafío de dirigir a Boca en el tercer ciclo de entrenador pudiendo hacer otra cosa pero el amor por el club era más que una quimioterapia. El fútbol fue la vida de Miguelo como fue la vida de Diego. Y eso lo hizo más grande que cualquier otro técnico. Soy de la vieja escuela de este gran deporte y hoy visto como un negocio de gente inescrupulosa pero todas las camisetas y las cuentas oficiales de los clubes argentinos y sudamericanos tienen un solo nombre. Miguel Ángel Russo. Gracias Miguel por mostrarme esa sonrisa de oreja a oreja que tuviste en cada momento y que ante la adversidad te volcaste al fútbol y el fútbol te dio lo que tanto mereces. Hoy la pelota llora tu partida pero el ejemplo y la entrega perdurará hasta el final.