La “plaga” de la ludopatía

Se trata de una iniciativa que fue muy discutida el año pasado y al parecer aún hay inquietudes que complican su tratamiento y se habla de cómo acordar con respecto a las restricciones que se plantean a empresas de ciberapuestas con respecto a la publicidad, la promoción y el patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea. En espera de la sanción o debate están medidas de prohibición de publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería; en medios de comunicación, en publicidad exterior, indumentaria deportiva, cartelería en vía pública, así como el auspicio de equipos deportivos o deportistas; y la difusión en festivales, así como la mención a través de influencers y personajes de relevancia pública o de ficción. Se contempla la prohibición de acceso a menores de 18 años a plataformas y sitios de juego, apuestas y pronósticos en línea.