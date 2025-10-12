Qué pasa en el cuerpo si tomamos té matcha todos los días

Quirónsalud indica en su página web que el té matcha «aporta una gran variedad de vitaminas A, B2, C, D, E, K» y minerales como «potasio, calcio, hierro, proteínas, clorofila». «Sus antioxidantes, que tiene hasta 20 veces más que la mayoría de las frutas, previenen el envejecimiento y deterioro de tejidos», aclara. Varias investigaciones señalan también que estas moléculas «protegen el hígado» y «promueven la salud del corazón».