Qué pasa en el cuerpo si tomamos té matcha todos los días

Se ha convertido en los últimos años en la bebida de moda por su larga lista de beneficios para la salud.

Una de las bebidas de moda de los últimos años es el té matcha. Con origen en Asia y consumida allí desde hace siglos, esta variedad de té verde no solo destaca por su vibrante color, su peculiar sabor y su profundo significado cultural, también por su larga lista de beneficios para la salud.

El té matcha se presenta en forma de polvo fino obtenido de las hojas de la planta Camellia sinensis. Estas son cuidadosamente molidas hasta alcanzar un tamaño de partícula extremadamente pequeño. Con este delicado proceso, se asegura la conservación de todos sus nutrientes y cualidades.

Las hojas del té tienen compuestos químicos y sus propiedades actúan sobre nuestro cuerpo y mente. Por ello, son muchas las personas que han incluído el matcha en su rutina de alimentación. Pero, ¿cómo afecta al organismo si se toma todos los días? ¿cuáles son sus efectos?

Hay personas ya no pueden vivir sin té matcha y se toman todos los días, al menos, una taza. Pero la pregunta es: ¿es realmente bueno consumir esta bebida de manera habitual?

Quirónsalud indica en su página web que el té matcha «aporta una gran variedad de vitaminas A, B2, C, D, E, K» y minerales como «potasio, calcio, hierro, proteínas, clorofila». «Sus antioxidantes, que tiene hasta 20 veces más que la mayoría de las frutas, previenen el envejecimiento y deterioro de tejidos», aclara. Varias investigaciones señalan también que estas moléculas «protegen el hígado» y «promueven la salud del corazón».

Asimismo, su concentración de l-teanina y cafeína «mejora la eficiencia neuronal y física» y se le atribuyen propiedades antiinflmatorias.

La nutricionista Belén Siscar, por su parte, indica que hay que «evitar tomarlo después de la media tarde» para no interferir en el descanso nocturno.

