Guillermo Francos habló del video en el que le hace “fuck you” a un vecino que lo increpa: “Me equivoqué de dedo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este jueves por la noche a un acontecimiento que lo tuvo como protagonista y que generó polémica en las últimas horas: el pasado martes, cuando acompañó al Presidente y a candidatos en Mar del Plata, le hizo el gesto de "fuck you" a un manifestante que lo increpó tras una valla. Ahora, Francos aseguró que fue una casualidad y se excusó: "Me bajé del auto para conversar con él, pero cuando me comenzó a insultar yo me equivoqué de dedo".
Las imágenes circularon y generaron revuelo en las redes. Luego de la caminata de Milei y varios integrantes de su gabinete por Mar del Plata, que sirvió para relanzar la campaña con Diego Santilli como figura, Francos se encontraba a bordo de una camioneta oficial negra, que era secundada por varios autos de custodia. Había un cordón de vallas que cercenaba el paso al público por donde transitaba la comitiva oficial.
Un manifestante, vestido con buzo gris, se emplazó sobre una valla, detrás de la cual comenzó a increpar a Francos, a la distancia. Los videos que se difundieron comienzan justamente allí, cuando el jefe de ministros desciende de la camioneta y se acerca al manifestante.
En diálogo con TN, este jueves Francos aseguró que se trató todo de una "casualidad".
Su entrevistador le dijo que lo había notado enojado en esas imágenes, y el jefe de Gabinete bajó el precio de la cuestión. "Me salió de casualidad. Ese señor de azul estaba insultando y muy enojado. Pero yo me bajé a conversar, para saber cuál era su problema... porque viste que yo soy muy amigable", interpeló a su entrevistador, quien le mostró en vivo la grabación del cruce con el opositor.
Qué dijo Guillermo Francos sobre su cruce con un militante opositor en Mar del Plata
"Cuando el tipo comienza a insultarme desde atrás, yo me equivoqué de dedo, porque quería hacer así", explicó, mientras extendía el índice de la mano derecha y hacía en vivo el ademán de señalar.
También negó que, como mostraban las imágenes, le haya dicho "estás loco". "Estoy tranquilo, mirá. Le digo 'Andá' y 'Pensá'", terminó Francos, mientras aún sostenía la risa.
La secuencia ocurrió el martes, cuando La Libertad Avanza (LLA) organizó un acto partidario en la ciudad balnearia para impulsar la candidatura de Diego Santilli, apenas horas después de que José Luis Espert bajara su candidatura para una diputación nacional por la Provincia por el oficialismo.
Guillermo Francos se cruzó en Mar del Plata con un vecino que lo increpó.Guillermo Francos se cruzó en Mar del Plata con un vecino que lo increpó.
"Hoy nuestra lista de la Provincia está encabezada por alguien que sabe del tema de seguridad, y que lo hizo exitosamente en la Ciudad: el queridísimo 'Colo' Santilli", dijo el Presidente entre aplausos de trabajadores y ejecutivos de una multinacional de productos congelados, que inauguraba su nueva planta, una de las más modernas en su tipo en la región en las afueras de Mar del Plata, cuarto distrito más poblado de la Provincia, durante el mediodía de ese día.
Pasadas las 15 del martes, el jefe de Estado permanecía en el Hotel Hermitage, blindado por un centenar de policías y gendarmes. Hasta las inmediaciones del hotel se acercaron un puñado de militantes. Desde un balcón, enfrente, insultaron al Presidente. "Te voy a bajar más la inflación así puteas un poco más. Igual te estoy arreglando la vida, tranquilo", bromeó Milei frente a las cámaras de uno de los influencers políticos del Gobierno que se movió como un funcionario más.
Por la tarde, siempre con Santilli y el resto de los candidatos, realizarían la anunciada caminata por Güemes. Fue por esas horas que otro militante increpó a Francos, que hizo un gesto obsceno que este jueves, dos días más tarde, calificó de "casualidad": "Me equivoqué de dedo".