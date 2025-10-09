Guillermo Francos habló del video en el que le hace “fuck you” a un vecino que lo increpa: “Me equivoqué de dedo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este jueves por la noche a un acontecimiento que lo tuvo como protagonista y que generó polémica en las últimas horas: el pasado martes, cuando acompañó al Presidente y a candidatos en Mar del Plata, le hizo el gesto de "fuck you" a un manifestante que lo increpó tras una valla. Ahora, Francos aseguró que fue una casualidad y se excusó: "Me bajé del auto para conversar con él, pero cuando me comenzó a insultar yo me equivoqué de dedo".