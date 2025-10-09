Benjamin Cremaschi marcó dos goles en la victoria de Estados Unidos, que eliminó a Italia en el Mundial Sub-20 de Chile

El delantero estadounidense-argentino Benjamin Cremaschi, actualmente a préstamo de Inter Miami a Parma, fue la gran figura en la victoria de Estados Unidos 3-0 sobre Italia por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile, al marcar dos goles decisivos.
De 20 años, nacido en Miami y con pasado en la selección argentina Sub-20, eligió finalmente vestir la camiseta norteamericana. Su influencia se notó desde el inicio. A los 14', aprovechó una pelota suelta en el área tras un centro de Niko Tsakiris y puso el 1-0 con un remate preciso.
El propio Tsakiris amplió la ventaja con un brillante tiro libre cuando restaban 11' para el final. Ya en tiempo de descuento, Cremaschi, capitán y líder del equipo, coronó su actuación con una gran definición: escapó por izquierda y, ante la salida del arquero Jacopo Fazzini, la picó con sutileza para sellar el 3-0.
Con este doblete, el futbolista formado en la Weston Academy alcanzó los cinco tantos en el certamen, superando al argentino Alejo Sarco (cuatro) en la tabla de artilleros.
Gracias a su rendimiento, Estados Unidos se metió entre los ocho mejores del torneo y ahora aguarda en cuartos de final al ganador del cruce entre Marruecos y Corea del Sur. Cremaschi, por su parte, continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol estadounidense y uno de los nombres a seguir en esta Copa del Mundo juvenil.