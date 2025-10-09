Secciones
DeportesFútbol

Benjamin Cremaschi marcó dos goles en la victoria de Estados Unidos, que eliminó a Italia en el Mundial Sub-20 de Chile

El delantero estadounidense-argentino se consolida como uno de las grandes figuras del certamen.

Benjamin Cremaschi marcó dos goles en la victoria de Estados Unidos, que eliminó a Italia en el Mundial Sub-20 de Chile
Hace 2 Hs

El delantero estadounidense-argentino Benjamin Cremaschi, actualmente a préstamo de Inter Miami a Parma, fue la gran figura en la victoria de Estados Unidos 3-0 sobre Italia por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile, al marcar dos goles decisivos.

De 20 años, nacido en Miami y con pasado en la selección argentina Sub-20, eligió finalmente vestir la camiseta norteamericana. Su influencia se notó desde el inicio. A los 14', aprovechó una pelota suelta en el área tras un centro de Niko Tsakiris y puso el 1-0 con un remate preciso.

El propio Tsakiris amplió la ventaja con un brillante tiro libre cuando restaban 11' para el final. Ya en tiempo de descuento, Cremaschi, capitán y líder del equipo, coronó su actuación con una gran definición: escapó por izquierda y, ante la salida del arquero Jacopo Fazzini, la picó con sutileza para sellar el 3-0.

Con este doblete, el futbolista formado en la Weston Academy alcanzó los cinco tantos en el certamen, superando al argentino Alejo Sarco (cuatro) en la tabla de artilleros.

Gracias a su rendimiento, Estados Unidos se metió entre los ocho mejores del torneo y ahora aguarda en cuartos de final al ganador del cruce entre Marruecos y Corea del Sur. Cremaschi, por su parte, continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol estadounidense y uno de los nombres a seguir en esta Copa del Mundo juvenil.

Temas Estados Unidos de AméricaSantiago de ChileSelección italiana de fútbolSelección estadounidense de fútbolMundial Sub 20
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
4

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
5

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
6

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Más Noticias
“San Martín está a la altura para superar esta llave”: la convicción de Campodónico antes del cruce con Morón

“San Martín está a la altura para superar esta llave”: la convicción de Campodónico antes del cruce con Morón

Ignacio Galván se ganó su lugar en Atlético Tucumán y gritó su primer gol en Primera

Ignacio Galván se ganó su lugar en Atlético Tucumán y gritó su primer gol en Primera

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios