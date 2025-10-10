“Cinema Lírico” propone películas cantadas

El trío Héroe presentará hoy a las 21.30 en el teatro Alberdi su nueva propuesta “Cinema Lírico”, un espectáculo que combina la fuerza del pop lírico con la emoción del séptimo arte. La puesta, de carácter lírico y visual, invita a recorrer los momentos más memorables del cine a través de una experiencia cargada de emoción y nostalgia. El repertorio incluirá versiones de temas asociados a películas clásicas como Casablanca, Cinema Paradiso, El Padrino, Fame, Armagedón, Il Postino, Mujer Bonita, El Fantasma de la Ópera y Titanic, entre otras.
Humor, emoción y cercanía
Héroe está integrado por dos tenores y un barítono, Federico Picone, Alejandro Falcone y Sebastián Russo. Con más de una década de trayectoria, el grupo se destaca por fusionar la técnica operística con la música popular y por su cercanía con el público. “Todo el tiempo rompemos ‘la cuarta pared’. Nos caracteriza el humor, bajamos del escenario, hacemos concursos de canto y hay un ‘ida y vuelta’. Termina siendo una fiesta”, expresó Falcone en diálogo con LG Play.
“La idea de hacer esto fue de Federico. Se le ocurrió fusionar el séptimo arte con el pop lírico. Hicimos una preselección y quedaron 250 canciones, pero finalmente nos quedamos con 54 piezas maravillosas”, contó Falcone.
El artista explicó que el espectáculo atraviesa distintas épocas y sensibilidades. “Pasamos por una paleta de colores maravillosa, mediante la cual la gente disfruta de estas interpretaciones, desde una joven de 15 años con la última versión de Cenicienta de Disney con ‘Perfect’ de Ed Sheeran, hasta el abuelo cuando hacemos ‘Smile’ de la película ‘Tiempos Modernos’ de Charles Chaplin”, detalló.
Con banda en vivo
El cantante adelantó que se interpretarán temas heroicos, románticos y otros divertidos con acompañamiento visual. “Los momentos más relevantes de las películas se proyectarán en una pantalla mientras nosotros reversionamos las bandas sonoras”, adelantó.
Acompañados por una banda en vivo compuesta por teclado, batería y guitarra, los artistas ofrecerán una gala lírica de lujo en el marco de su gira nacional 2025.