“Cinema Lírico” propone películas cantadas

El trío Héroe presentará hoy a las 21.30 en el teatro Alberdi su nueva propuesta “Cinema Lírico”, un espectáculo que combina la fuerza del pop lírico con la emoción del séptimo arte. La puesta, de carácter lírico y visual, invita a recorrer los momentos más memorables del cine a través de una experiencia cargada de emoción y nostalgia. El repertorio incluirá versiones de temas asociados a películas clásicas como Casablanca, Cinema Paradiso, El Padrino, Fame, Armagedón, Il Postino, Mujer Bonita, El Fantasma de la Ópera y Titanic, entre otras.