Paola Moreno celebra 50 años de música

El Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) será escenario, el domingo desde las 20, de un encuentro especial: la pianista tucumana Paola Moreno celebrará sus 50 años junto a la música con un recital de cámara que reunirá a colegas y amigos de toda la vida. El concierto marcará un hito en su trayectoria y ofrecerá un repaso por algunas de las obras que más la han acompañado a lo largo de su carrera.
Un festejo entre amigos
El recital contará con la participación de destacados músicos invitados, entre ellos Gustavo Velazco Cabelluzzi (flauta), Patricia Espert (piano), Penélope Albornoz (violín), Estela García (cello), Alejandro Brandán (violín) y Julio Barrionuevo (viola). También estará presente el “Ensamble JazzTang”, integrado por Constanza Sicardi (flauta), Juan Manuel Benedicto (cello), Bernardo Efron (contrabajo), Nicolás Trejo (guitarra) y Cacho Palomino (percusión).
El programa incluirá piezas de Bach, Schubert, Brahms, Fauré, Shostakovich, Bolling, Rovira y Caldara, compositores que ocupan un lugar especial en el repertorio y en la vida artística de Moreno. Cada obra fue elegida por su significado personal y por la afinidad musical que la pianista comparte con sus compañeros de escena.
Una vida dedicada al piano
El vínculo de Paola con el piano comenzó a los seis años, cuando inició sus estudios particulares de instrumento y lenguaje musical. Antes de aprender formalmente, ya tocaba a cuatro manos con su prima, movida por la curiosidad y el oído. Dos años más tarde ingresó al Conservatorio Provincial de Música, donde se formó con maestros como Alicia Rodríguez y Oscar Buriek en piano, y con Achille Spernazzatti y Juan Carlos de Frutos en música de cámara.
Además, amplió su formación con Gustavo Guersman y Myrtha Raia, y asistió a cursos con figuras como Alicia Belleville, Juarez Johnson, Mónica Cosachov, solistas de la Camerata Bariloche y Miguel Hart-Bedoya. Esa búsqueda constante de aprendizaje marcó su camino artístico y pedagógico.
Trayectoria y proyectos
A lo largo de su carrera, Moreno integró diversas formaciones de cámara. Entre las más destacadas se encuentran el dúo de flauta y piano junto a Velazco Cabelluzzi, el dúo de piano a cuatro manos con Espert, el trío Layqay junto a Lourdes Luna Hernández o Albornoz y Estela García, y el Ensamble JazzTang, con el que explora repertorios que cruzan el tango, el jazz y la música académica.
Desde 1993 es profesora de piano y desde 2013 enseña ensamble en los niveles medio y superior del Conservatorio Provincial de Música, institución a la que está ligada desde sus primeros años. Su labor docente forma parte esencial de su vida artística y de su compromiso con la formación de nuevas generaciones de intérpretes.
El concierto del domingo no sólo será una celebración de cinco décadas de música, sino también una oportunidad para compartir con el público tucumano, el resultado de una vida dedicada al arte y al trabajo colectivo.