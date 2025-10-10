Paola Moreno celebra 50 años de música

El Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) será escenario, el domingo desde las 20, de un encuentro especial: la pianista tucumana Paola Moreno celebrará sus 50 años junto a la música con un recital de cámara que reunirá a colegas y amigos de toda la vida. El concierto marcará un hito en su trayectoria y ofrecerá un repaso por algunas de las obras que más la han acompañado a lo largo de su carrera.