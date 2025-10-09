Las claves del apoyo de Estados Unidos a Milei: swap, venta de dólares y mensaje geopolítico

Bessent anunció dos mecanismos de apoyo. En primer lugar, el gobierno de Donald Trump vendió dólares del Tesoro a través de bancos privados y adquirió pesos, con el objetivo de estabilizar el mercado cambiario. Además, ratificó la concreción de un swap de monedas por U$S20.000 millones, cuyos detalles aún no fueron revelados. Este acuerdo implicará un ingreso de divisas a las reservas del Banco Central (BCRA), con la meta de “proveer estabilidad en los mercados”.