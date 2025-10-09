Secciones

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires

Política

Francos apuntó contra Santiago Caputo: “Hay algunos que asesoran y no tienen responsabilidades”

El funcionario analizó además el impacto del caso Espert a semanas de los comicios de medio término.

Guillermo Francos. Guillermo Francos.
Hace 46 Min

La interna de La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo a días de las elecciones legislativas. Guillermo Francos cuestionó a Santiago Caputo al sugerir que debería tener un cargo formal con poder de firma para asumir "responsabilidades".

En diálogo con Infobae en vivo, el jefe de Gabinete de Ministros afirmó que el presidente Javier Milei "tendrá que analizar y resolver, ver qué rol juega cada uno. Hay actores del Gabinete o del equipo de gobierno que no están en el Gabinete que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones".

También aseguró que "en toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad", direccionando la declaración a Santiago Caputo, el principal armador político de Milei.

"Me parece que dirigentes que están participando del Gobierno asuman responsabilidades, es bueno", subrayó.

El impacto del caso Espert

Por otra parte, Francos reconoció que el escándalo con el diputado José Luis Espert y la influencia narco en su campaña de 2019 "dañó" al Gobierno a pocos días de una elección nacional. "El Presidente tenía confianza en Espert, pero dijo cosas que no se sostenían en los hechos, y eso necesariamente tenía que culminar en una renuncia. Yo siento que nos dañó", remarcó.

"Espert cometió varios errores en su comunicación de los hechos”, y que “no tenía perfil para encabezar una lista de la Provincia”. “Hay gente que tiene a veces el perfil adecuado y hay otros que no lo tienen, por más que técnicamente puedan ser buenos”, señaló.

