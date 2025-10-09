Francos apuntó contra Santiago Caputo: “Hay algunos que asesoran y no tienen responsabilidades”

El impacto del caso Espert

Por otra parte, Francos reconoció que el escándalo con el diputado José Luis Espert y la influencia narco en su campaña de 2019 "dañó" al Gobierno a pocos días de una elección nacional. "El Presidente tenía confianza en Espert, pero dijo cosas que no se sostenían en los hechos, y eso necesariamente tenía que culminar en una renuncia. Yo siento que nos dañó", remarcó.