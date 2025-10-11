Secciones
Faltan pocos días para el lanzamiento del nuevo control de PlayStation

La apariencia fue en lo que la marca de videojuegos más trabajó.

Hace 1 Hs

Cuatro países serán los primeros en recibir el nuevo control de mando para las consolas PlayStation 5. A partir del 20 de octubre en los Estados Unidos y Canadá y el 28 de octubre en México y Chile, el control inalámbrico DualSense Icon Blue edición especial, estará disponible. 

El mando contará con tonos azules únicos en capas y un patrón brillante de formas de PlayStation en el panel táctil. La diferencia principal con los mandos anteriores es esa: la estética. 

En el plano técnico, el Icon Blue mantiene las mismas características del modelo DualSense estándar. Dispone de gatillos adaptativos, retroalimentación háptica, sensores de movimiento, micrófono integrado y puerto USB-C para carga. También conserva la toma de auriculares de 3,5 mm y la compatibilidad con PC y dispositivos móviles, además de las consolas PS5.

El mando rinde homenaje a los tonos azules icónicos de la marca desde la era de PS4, mientras que en la parte posterior se pueden leer caracteres katakana que traducen la palabra “PlayStation”, un reconocimiento a las raíces japonesas de la compañía.

