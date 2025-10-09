Secciones
SociedadActualidad

La SAT inició la perforación de un nuevo pozo de agua potable en la Maternidad

Es el quinto que la empresa ejecuta dentro del cuadrante de Av. Mate de Luna, Belgrano, Mitre y Ejército del Norte.

La SAT inició la perforación de un nuevo pozo de agua potable en la Maternidad
Hace 2 Hs

En el Instituto de Maternidad y Ginecología “Nuestra Señora de las Mercedes”, Sociedad Aguas del Tucumán inició la perforación de un nuevo pozo de agua potable que beneficiará no solo a este importante nosocomio, sino también a toda la zona de La Ciudadela y sus alrededores.

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó que esta importante obra se realiza por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, y remarcó: “Este es el quinto pozo en este cuadrante y uno de los más de 55 que hemos realizado en toda la provincia. Continuamos trabajando para brindar, en calidad y cantidad, un buen servicio de agua potable a todos los tucumanos”.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, expresó su agradecimiento a la SAT y a Marcelo Caponio por esta obra que “refuerza un servicio esencial para el funcionamiento de la Maternidad y para miles de familias que transitan a diario por este lugar”.

El director del Instituto, Dr. Alberto Agote, subrayó la importancia de contar con un sistema confiable de provisión de agua, dado el volumen de atención diaria que recibe el establecimiento.

Al mismo tiempo, la empresa continúa ejecutando distintos frentes de obra en materia de redes cloacales en varios puntos de la provincia. Esta semana se llevaron adelante tareas de cambio de colectoras en el Barrio Vial, Barrio Intervención Federal y una importante renovación en el microcentro, sobre calle Mendoza, contribuyendo a mejorar el sistema cloacal y optimizar el servicio para miles de usuarios.

Temas TucumánSociedad Aguas del TucumánMarcelo CaponioLuis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán busca atraer inversiones internacionales para potenciar su turismo

Tucumán busca atraer inversiones internacionales para potenciar su turismo

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
5

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
6

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Más Noticias
Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El Nobel de Literatura 2025 fue para el húngaro László Krasznahorkai

El Nobel de Literatura 2025 fue para el húngaro László Krasznahorkai

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Comentarios