La SAT inició la perforación de un nuevo pozo de agua potable en la Maternidad

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó que esta importante obra se realiza por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, y remarcó: “Este es el quinto pozo en este cuadrante y uno de los más de 55 que hemos realizado en toda la provincia. Continuamos trabajando para brindar, en calidad y cantidad, un buen servicio de agua potable a todos los tucumanos”.