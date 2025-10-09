La SAT inició la perforación de un nuevo pozo de agua potable en la Maternidad

En el Instituto de Maternidad y Ginecología “Nuestra Señora de las Mercedes”, Sociedad Aguas del Tucumán inició la perforación de un nuevo pozo de agua potable que beneficiará no solo a este importante nosocomio, sino también a toda la zona de La Ciudadela y sus alrededores.
El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó que esta importante obra se realiza por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, y remarcó: “Este es el quinto pozo en este cuadrante y uno de los más de 55 que hemos realizado en toda la provincia. Continuamos trabajando para brindar, en calidad y cantidad, un buen servicio de agua potable a todos los tucumanos”.
Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, expresó su agradecimiento a la SAT y a Marcelo Caponio por esta obra que “refuerza un servicio esencial para el funcionamiento de la Maternidad y para miles de familias que transitan a diario por este lugar”.
El director del Instituto, Dr. Alberto Agote, subrayó la importancia de contar con un sistema confiable de provisión de agua, dado el volumen de atención diaria que recibe el establecimiento.
Al mismo tiempo, la empresa continúa ejecutando distintos frentes de obra en materia de redes cloacales en varios puntos de la provincia. Esta semana se llevaron adelante tareas de cambio de colectoras en el Barrio Vial, Barrio Intervención Federal y una importante renovación en el microcentro, sobre calle Mendoza, contribuyendo a mejorar el sistema cloacal y optimizar el servicio para miles de usuarios.