El gobierno recuperó terrenos fiscales en Yerba Buena

En un operativo encabezado por el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, y el director de Protección Ambiental, Hugo Vitale, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Tucumán logró la recuperación de dos terrenos fiscales ubicados en una zona estratégica de Yerba Buena, específicamente en calle Bélgica al 2800. Del procedimiento participaron también personal de Catastro, Escribanía de Gobierno y la Policía.