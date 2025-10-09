Secciones
El gobierno recuperó terrenos fiscales en Yerba Buena

Se trata de dos lotes ubicados en calle Bélgica al 2.800.

Hace 1 Hs

En un operativo encabezado por el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, y el director de Protección Ambiental, Hugo Vitale, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Tucumán logró la recuperación de dos terrenos fiscales ubicados en una zona estratégica de Yerba Buena, específicamente en calle Bélgica al 2800. Del procedimiento participaron también personal de Catastro, Escribanía de Gobierno y la Policía.

Ferrazzano destacó que este accionar “forma parte de una política pública llevada adelante por el gobernador (en uso de licencia) Osvaldo Jaldo, que tiene como ejes centrales la recuperación de tierras fiscales, la preservación del patrimonio público y la protección del medio ambiente en toda la provincia”.

En este sentido, agregó: “Estamos recuperando tierras a lo largo y ancho de Tucumán que estaban en manos de terceros y que eran ocupadas de manera irregular. El Estado debe garantizar que su patrimonio se utilice en beneficio de toda la sociedad”.

Temas Yerba BuenaOsvaldo JaldoPúblicoMedio AmbienteRaúl Ferrazzano
