La Escuela Patricias Argentinas luce renovada: inauguraron mejoras en su infraestructura

El establecimiento educativo fue refaccionado por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

Hace 1 Hs

El Gobierno, a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, celebró la finalización de un importante plan de refacciones integrales en la Escuela Patricias Argentinas, ubicada en Mate de Luna y Thames. Los trabajos, realizados por el Ente de Infraestructura Comunitaria, fueron destacados durante el acto por el Día de la Diversidad Cultural, poniendo en valor la inversión en el mantenimiento y embellecimiento de los edificios escolares.

Las refacciones abarcaron una pintura exterior completa de aproximadamente 800 m² de la escuela, mejorando sustancialmente su imagen. A su vez, se realizaron obras de albañilería en el salón de usos múltiples (SUM), se solucionaron problemas de plomería, se arreglaron techos y canaletas y se ejecutaron trabajos de albañilería menor. En los espacios exteriores, se llevó a cabo una exhaustiva limpieza, desmalezamiento y fumigación, garantizando un entorno seguro y agradable para los estudiantes y docentes.

El acto fue encabezado por el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia, en representación del Ministerio de Obras y la gestión impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Estuvieron presentes también el administrador del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi; el subadministrador, Rodrigo Gómez Salas; y autoridades de la institución educativa, como la directora Mariana Perdigón Peralta y la subdirectora Rossana Coronel.

El secretario Chrestia destacó la sinergia de los organismos en favor de la educación: "La refacción y el mantenimiento de las escuelas es una prioridad que nos encomendó el gobernador, y que realiza el ministro Marcelo Nazur. Ver el resultado de estos trabajos, que incluyen desde la pintura exterior completa hasta el arreglo de techos y plomería, nos confirma que estamos invirtiendo en el futuro de los niños y jóvenes tucumanos. A través del Ministerio de Obras, seguiremos trabajando sin descanso para garantizar que la infraestructura esté siempre a la altura de la excelencia educativa que merece nuestra provincia".

