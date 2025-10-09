La Escuela Patricias Argentinas luce renovada: inauguraron mejoras en su infraestructura

El secretario Chrestia destacó la sinergia de los organismos en favor de la educación: "La refacción y el mantenimiento de las escuelas es una prioridad que nos encomendó el gobernador, y que realiza el ministro Marcelo Nazur. Ver el resultado de estos trabajos, que incluyen desde la pintura exterior completa hasta el arreglo de techos y plomería, nos confirma que estamos invirtiendo en el futuro de los niños y jóvenes tucumanos. A través del Ministerio de Obras, seguiremos trabajando sin descanso para garantizar que la infraestructura esté siempre a la altura de la excelencia educativa que merece nuestra provincia".