Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

La dirigente libertaria respondió a las declaraciones del gobernador, quien había dicho que los candidatos de LLA desconocen el interior de Tucumán. “Está equivocado. Yo creo que el que no lo conoce es él, porque va a actos masivos y no debe haber caminado una sola calle. Yo tengo los pies lastimados de tanto recorrer comunas, Yerba Buena, El Corte, Concepción, el sur, todo el Gran San Miguel”, replicó.