Gabriel Rufián responde a la invitación de David Broncano para ir a La Revuelta junto a Rosalía y un exconcursante de Operación Triunfo

El líder de ERC, Gabriel Rufián, no tardó en reaccionar a la peculiar invitación que le lanzó David Broncano durante el programa La Revuelta en La 1. El presentador propuso reunir en un mismo episodio al político catalán, a Rosalía y a algún exconcursante de Operación Triunfo, una ocurrencia que rápidamente se volvió viral.
Broncano bromea con un “dream team” de invitados
Todo comenzó cuando Valeria Ros reapareció en el programa tras semanas de ausencia y rumores sobre su salida. Mientras comentaban noticias relacionadas, Broncano se encontró con un titular que lo hizo reír: “Rosalía, Rufián, exs de OT... Los nombres más valorados para ser entrevistados por Broncano”.
El presentador no dudó en seguir la broma y lanzó un desafío en directo:
“Me marco un objetivo: que vengan de aquí a final de trimestre Rosalía, Rufián y algún ex de OT”.
La Revuelta se suma al juego en redes
Desde la cuenta oficial de La Revuelta en X (antes Twitter), retomaron la idea con humor:
“Rosalía imposible, pero yo creo que Rufián y Javián sí que podrían pasar”.
Aunque ni la cantante catalana ni el exconcursante de OT 1 respondieron, el político sí lo hizo. Gabriel Rufián, siempre activo en redes sociales, citó el vídeo del programa y aceptó la propuesta con una respuesta directa y divertida:
“Día y hora”.
Rufián, un habitual del humor en redes
El diputado de Esquerra Republicana ha demostrado en numerosas ocasiones su soltura para moverse entre el debate político y el humor. Su rápida contestación volvió a generar comentarios y memes entre los seguidores de La Revuelta, que ya fantasean con ver juntos en el plató a Rufián, Rosalía y Javián.
Por el momento, ni Broncano ni RTVE han confirmado si el político acudirá finalmente al programa, pero la invitación ya ha dejado una de las interacciones más comentadas de la semana en televisión y redes sociales.