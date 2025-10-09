Secciones
Mundo

Gabriel Rufián responde a la invitación de David Broncano para ir a La Revuelta junto a Rosalía y un exconcursante de Operación Triunfo

El diputado de Esquerra Republicana ha demostrado en numerosas ocasiones su soltura para moverse entre el debate político y el humor.

Gabriel Rufián responde a la invitación de David Broncano para ir a La Revuelta junto a Rosalía y un exconcursante de Operación Triunfo
Hace 3 Hs

El líder de ERC, Gabriel Rufián, no tardó en reaccionar a la peculiar invitación que le lanzó David Broncano durante el programa La Revuelta en La 1. El presentador propuso reunir en un mismo episodio al político catalán, a Rosalía y a algún exconcursante de Operación Triunfo, una ocurrencia que rápidamente se volvió viral.

Broncano bromea con un “dream team” de invitados

Todo comenzó cuando Valeria Ros reapareció en el programa tras semanas de ausencia y rumores sobre su salida. Mientras comentaban noticias relacionadas, Broncano se encontró con un titular que lo hizo reír: “Rosalía, Rufián, exs de OT... Los nombres más valorados para ser entrevistados por Broncano”.

El presentador no dudó en seguir la broma y lanzó un desafío en directo:

“Me marco un objetivo: que vengan de aquí a final de trimestre Rosalía, Rufián y algún ex de OT”.

La Revuelta se suma al juego en redes

Desde la cuenta oficial de La Revuelta en X (antes Twitter), retomaron la idea con humor:

“Rosalía imposible, pero yo creo que Rufián y Javián sí que podrían pasar”.

Aunque ni la cantante catalana ni el exconcursante de OT 1 respondieron, el político sí lo hizo. Gabriel Rufián, siempre activo en redes sociales, citó el vídeo del programa y aceptó la propuesta con una respuesta directa y divertida:

“Día y hora”.

Rufián, un habitual del humor en redes

El diputado de Esquerra Republicana ha demostrado en numerosas ocasiones su soltura para moverse entre el debate político y el humor. Su rápida contestación volvió a generar comentarios y memes entre los seguidores de La Revuelta, que ya fantasean con ver juntos en el plató a Rufián, Rosalía y Javián.

Por el momento, ni Broncano ni RTVE han confirmado si el político acudirá finalmente al programa, pero la invitación ya ha dejado una de las interacciones más comentadas de la semana en televisión y redes sociales.

Temas David Broncano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La broma de Bayona a Broncano en La Revuelta: su gemelo Carlos se hace pasar por él en directo

La broma de Bayona a Broncano en La Revuelta: su gemelo Carlos se hace pasar por él en directo

Eva Soriano se sincera en ‘La Revuelta’ y acaba riendo de sí misma: “Me ha dado mucho calor y mucho bochorno”

Eva Soriano se sincera en ‘La Revuelta’ y acaba riendo de sí misma: “Me ha dado mucho calor y mucho bochorno”

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Israel y Hamas acordaron un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

Israel y Hamas acordaron un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios