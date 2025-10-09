Gabriel Rufián responde a la invitación de David Broncano para ir a La Revuelta junto a Rosalía y un exconcursante de Operación Triunfo

El líder de ERC, Gabriel Rufián, no tardó en reaccionar a la peculiar invitación que le lanzó David Broncano durante el programa La Revuelta en La 1. El presentador propuso reunir en un mismo episodio al político catalán, a Rosalía y a algún exconcursante de Operación Triunfo, una ocurrencia que rápidamente se volvió viral.