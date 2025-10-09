Secciones
Política

"No se puede combatir el narcotráfico cuando hay lazos con los narcos", señalaron Canelada y Viña

Los candidatos de Unidos por Tucumán lo expresaron tras el procesamiento de la legisladora Sandra Figueroa y de su esposo, el ex intendente de Alberdi Luis Campos.

No se puede combatir el narcotráfico cuando hay lazos con los narcos, señalaron Canelada y Viña
Hace 3 Hs

"Por más que el gobernador Osvaldo Jaldo empapele la provincia diciendo que va a fondo contra los delincuentes, la única realidad es que no se puede combatir el narcotráfico cuando hay lazos con los narcos", señalaron José María Canelada y Micaela Viña.

Los candidatos de Unidos por Tucumán, quienes acompañan a Roberto Sánchez, se expresaron luego de que la legisladora Sandra Figueroa y su marido, el destituido intendente de Alberdi, Luis Campos, fueran procesados por lavado de dinero en una causa que investiga la Justicia Federal por narcotráfico.

"Aquí nadie puede hacerse el sorprendido. Desde hace años que cada vez que cae una banda narco aparecen punteros, delincuentes que tienen fotos con personas del oficialismo, audios escandalosos. La situación de Alberdi fue denunciada por Roberto Sánchez en 2023. Jaldo actuó solamente cuando se viralizó un audio y la situación le explotó en la cara", advirtieron.

Por su parte, Canelada afirmó que en 2018 se aprobó una ley para exonerar a cualquier persona que tuvieran causas narco y que hubiera sido empleadas en el Estado Provincial. "Nos dicen que van a fondo pero no usan las herramientas para evitar que el Estado sea una guarida. La ley está perdida en un cajón de Casa de Gobierno. Y nos preocupa tanto estos lazos como los que se dieron a nivel nacional en el caso Espert, diputado que fue defendido por el presidente. La vara moral no puede cambiar según el partido que analicemos", exclamó el impulsor de Ficha Limpia.

Viña, añadió que la política contra la delincuencia se da con acciones y no con discursos. "Desde Unidos por Tucumán llevamos como bandera la transparencia. Queremos representantes que tengan las manos limpias. No somos todos lo mismo".

Temas José María Canelada
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Roberto Sánchez: “La Justicia nos da la razón, en Tucumán hay narcopolítica”

Roberto Sánchez: “La Justicia nos da la razón, en Tucumán hay narcopolítica”

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Posibles demoras y cancelaciones de vuelos por una asamblea de los pilotos en Aeroparque

Posibles demoras y cancelaciones de vuelos por una asamblea de los pilotos en Aeroparque

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios