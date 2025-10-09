"No se puede combatir el narcotráfico cuando hay lazos con los narcos", señalaron Canelada y Viña

"Por más que el gobernador Osvaldo Jaldo empapele la provincia diciendo que va a fondo contra los delincuentes, la única realidad es que no se puede combatir el narcotráfico cuando hay lazos con los narcos", señalaron José María Canelada y Micaela Viña.
Los candidatos de Unidos por Tucumán, quienes acompañan a Roberto Sánchez, se expresaron luego de que la legisladora Sandra Figueroa y su marido, el destituido intendente de Alberdi, Luis Campos, fueran procesados por lavado de dinero en una causa que investiga la Justicia Federal por narcotráfico.
"Aquí nadie puede hacerse el sorprendido. Desde hace años que cada vez que cae una banda narco aparecen punteros, delincuentes que tienen fotos con personas del oficialismo, audios escandalosos. La situación de Alberdi fue denunciada por Roberto Sánchez en 2023. Jaldo actuó solamente cuando se viralizó un audio y la situación le explotó en la cara", advirtieron.
Por su parte, Canelada afirmó que en 2018 se aprobó una ley para exonerar a cualquier persona que tuvieran causas narco y que hubiera sido empleadas en el Estado Provincial. "Nos dicen que van a fondo pero no usan las herramientas para evitar que el Estado sea una guarida. La ley está perdida en un cajón de Casa de Gobierno. Y nos preocupa tanto estos lazos como los que se dieron a nivel nacional en el caso Espert, diputado que fue defendido por el presidente. La vara moral no puede cambiar según el partido que analicemos", exclamó el impulsor de Ficha Limpia.
Viña, añadió que la política contra la delincuencia se da con acciones y no con discursos. "Desde Unidos por Tucumán llevamos como bandera la transparencia. Queremos representantes que tengan las manos limpias. No somos todos lo mismo".