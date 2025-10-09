"No se puede combatir el narcotráfico cuando hay lazos con los narcos", señalaron Canelada y Viña

Por su parte, Canelada afirmó que en 2018 se aprobó una ley para exonerar a cualquier persona que tuvieran causas narco y que hubiera sido empleadas en el Estado Provincial. "Nos dicen que van a fondo pero no usan las herramientas para evitar que el Estado sea una guarida. La ley está perdida en un cajón de Casa de Gobierno. Y nos preocupa tanto estos lazos como los que se dieron a nivel nacional en el caso Espert, diputado que fue defendido por el presidente. La vara moral no puede cambiar según el partido que analicemos", exclamó el impulsor de Ficha Limpia.