En el NOA disminuyó la presencia de la "chicharrita del maíz", según la Red Nacional de Monitoreo

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó que disminuyó de manera notable la presencia de la "chicharrita del maíz" en las distintas regiones del país, según el reporte de octubre de la Red Nacional de Monitoreo.
Este escenario, junto con la confirmación de la recuperación de los rindes de la campaña pasada, determinan un gran presente para la siembra del maíz, señaló la cartera nacional en un comunicado.
De acuerdo con el informe, en el NOA el 75% de la zona está en excelente condición. En tanto en el NEA, este panorama auspicioso alcanzó al 80% de las localidades mientras que el Litoral, la región Centro-Norte y la Centro-Sur presentaron 92%; 84% y 97% sin detección de insectos, respectivamente.
A pesar de los buenos resultados, se recomienda continuar con el monitoreo durante todo el año.
Respecto del otro factor determinante, la campaña de maíz 2024-2025 alcanzó un rendimiento de 70qq/ha, lo que la ubica nuevamente en el promedio de los últimos 15 años, a diferencia de las campañas más afectadas por la enfermedad: la 2022-2023, que registró 51 qq/ha, y la 2023/2024, que obtuvo 66 qq/ha.
La Argentina exporta maíz en grano y sus productos industrializados a más de 100 países, donde 32 de ellos representan el 97% del total exportado. Y de estos, a su vez, nueve países destino representan el 75,3% del total.
En los últimos cinco años (2019-2024), el principal destino fue Vietnam, con 17,8% de las toneladas totales; República de Corea con 10,5%; Perú con un 9,2%; y Argelia con el 8.4%. El volumen promedio exportado entre 2019 y 2024 fue de 35 millones de toneladas.