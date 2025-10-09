Atlético Tucumán despidió a Miguel Ángel Russo con un mensaje cargado de respeto

El fútbol argentino sigue conmovido por la muerte de Miguel Ángel Russo, un hombre que dejó una huella imborrable tanto en Boca Juniors como en cada club que dirigió. El entrenador falleció a los 69 años luego de una larga lucha contra el cáncer de próstata, una enfermedad que enfrentó con la serenidad y la fortaleza que lo caracterizaban. Su partida generó una ola de homenajes en todo el país y uno de los mensajes más sentidos llegó desde el norte argentino.