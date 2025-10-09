Atlético Tucumán despidió a Miguel Ángel Russo con un mensaje cargado de respeto

El fútbol argentino sigue conmovido por la muerte de Miguel Ángel Russo, un hombre que dejó una huella imborrable tanto en Boca Juniors como en cada club que dirigió. El entrenador falleció a los 69 años luego de una larga lucha contra el cáncer de próstata, una enfermedad que enfrentó con la serenidad y la fortaleza que lo caracterizaban. Su partida generó una ola de homenajes en todo el país y uno de los mensajes más sentidos llegó desde el norte argentino.
Atlético Tucumán se sumó a las muestras de dolor con un comunicado difundido en sus redes sociales. “El Club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, que tuvo una destacada trayectoria como jugador y entrenador. Acompañamos a sus seres queridos con profundo respeto”, expresó la institución de 25 de Mayo y Chile. El mensaje, breve y respetuoso, reflejó la admiración que generaba el histórico técnico más allá de los colores y la rivalidad deportiva.
En las horas posteriores a su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos. Desde la AFA hasta la Conmebol, pasando por clubes de Argentina, Colombia, Chile y Paraguay, todos se pronunciaron con palabras de cariño hacia quien fuera un referente del fútbol sudamericano. “Mucha fuerza, Miguel querido, todo el fútbol argentino está con vos”, había escrito días atrás Claudio Tapia, mientras la cuenta oficial de Boca comunicaba que el DT permanecía con internación domiciliaria y pronóstico reservado.
Un mensaje que unió al fútbol argentino
El comunicado de Atlético Tucumán se sumó al de otras instituciones que homenajearon su figura, como San Martín, Estudiantes, Rosario Central, Boca, River, Lanús y Millonarios, entre otros. Todos coincidieron en destacar su legado como persona y profesional. La despedida del “profe Russo”, como lo llamaban sus jugadores, trascendió camisetas y fronteras. Su historia, forjada con respeto, disciplina y compromiso, deja una enseñanza que permanecerá viva en el corazón del fútbol argentino.