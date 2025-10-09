¿Cuál es tu mayor defecto según la fecha en que naciste?

La numerología nos invita a conocernos en profundidad con nuestra fecha de nacimiento. Este proceso implica mirar hacia adentro y reconocer tanto las virtudes como nuestros defectos.

En este caso, vas a tomar todos los dígitos de tu fecha de nacimiento hasta reducirlos a un solo número del 1 al 9. Por ejemplo: si naciste el 12/05/1990, sumás 1+2+0+5+1+9+9+0 = 27 → 2+7 = 9. Este número revela aspectos de tu personalidad, tu camino en la vida y también tu lado menos amable.