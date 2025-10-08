Secciones
Nico Vázquez y Dai Fernández, a un paso de confirmar su romance
Aseguran que Nico Vázquez y Dai Fernández estarían a punto de confirmar su relación. Los actores, compañeros en la obra Rocky, ya habrían blanqueado su romance ante su círculo íntimo.

Este miércoles, en Intrusos (América TV), Paula Varela sorprendió al revelar que Nico Vázquez y Dai Fernández estarían a punto de blanquear su romance. Los actores, que comparten escenario en la obra musical Rocky, estarían viviendo una historia de amor que ya no podrían ocultar.

“La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen: ‘se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance’. Me cuentan que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, y que ya toda su gente íntima lo sabe”, contó la periodista.

Según detalló Varela, la actriz ya habría compartido la noticia con personas de su confianza. “Ella ya lo habló con gente cercana, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de separarse de Gimena Accardi”, agregó.

La panelista recordó que los rumores entre ambos comenzaron tiempo atrás, cuando se confirmó la ruptura del actor con Accardi. “Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora me dicen que, si bien tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo fue después de las rupturas”, señaló.

Por su parte, Marcela Tauro sumó un detalle revelador: “Viviana Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose”.

¿Qué había dicho Nico Vázquez sobre Dai Fernández en medio de los rumores?

Tras su separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez habló con PrimiciasYa sobre su trabajo en Rocky y no dudó en elogiar a su compañera Dai Fernández.

“Vi mucho talento, es una actriz con mucha formación. No es casualidad que haya llegado a donde llegó. Le tenía que llegar ahora, evidentemente”, expresó el actor.

Durante esa entrevista, un gesto llamó la atención del público: mientras la actriz se emocionaba por las palabras de su compañero, Vázquez le tomó la mano con ternura.

“Voy a llorar”, dijo Dai entre risas, y Nico respondió: “No te quiero hacer llorar, pero es la verdad”.

Un gesto que, con el paso del tiempo, parece haber anticipado lo que hoy muchos confirman: el comienzo de un nuevo romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández.

