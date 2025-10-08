Nico Vázquez y Dai Fernández, a un paso de confirmar su romance

Según detalló Varela, la actriz ya habría compartido la noticia con personas de su confianza. “Ella ya lo habló con gente cercana, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de separarse de Gimena Accardi”, agregó.