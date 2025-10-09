Licencia Laboral: ¿cuántos días te corresponden si murió un familiar o fuiste padre?

En Argentina, los trabajadores en relación de dependencia gozan de ciertos beneficios contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellos figuran las licencias, que muchos empleados no conocen y son un derecho sumamente necesario en casos particulares.
Además de las licencias por maternidad, paternidad, matrimonio y enfermedad, la que más dudas genera en los argentinos es la referida a fallecimientos de familiares que varían según el vínculo del trabajador con la persona fallecida.
Licencias por fallecimientos: cuántos días te corresponden según la persona fallecida
En momentos de pérdida y duelo, los trabajadores tienen derecho a una licencia. Ésta les permite ausentarse del trabajo para asistir a los funerales y ocuparse de los trámites necesarios.
Según indica la página argentina.gob.ar, estas licencias son pagas y la cantidad de días que el trabajador puede solicitar son los siguientes:
- Por fallecimiento de cónyuge o conviviente, de hijos o de padres: tres días corridos.
- Por fallecimiento de hermano: un día.
Otras licencias que rigen en Argentina para los empleados en relación de dependencia
Licencia por enfermedad
Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores es la licencia por enfermedad. En Argentina, los empleados tienen derecho a solicitar una licencia remunerada cuando se encuentren enfermos y no puedan cumplir con sus tareas laborales. Esta licencia se otorga tanto para enfermedades comunes como para accidentes de trabajo.
La duración de la licencia por enfermedad puede variar dependiendo de diversos factores, como la antigüedad del empleado y la gravedad de la enfermedad.
Licencia por maternidad
La licencia por maternidad es un derecho fundamental para las mujeres trabajadoras en Argentina. Esta licencia busca garantizar el cuidado y el vínculo con el recién nacido, así como proteger la salud de la madre. Según la Ley de Contrato de Trabajo, las mujeres embarazadas tienen derecho a 90 días de licencia por maternidad, que pueden comenzar hasta 45 días antes del parto.
Durante la licencia por maternidad, la empleada recibirá un subsidio equivalente a su salario normal. Además, las trabajadoras tienen derecho a la estabilidad laboral durante el período de embarazo y hasta el primer año de vida del niño.
Licencia por paternidad
En Argentina, los padres también cuentan con una licencia por paternidad que les permite disfrutar y participar activamente en los primeros días de vida de sus hijos. Actualmente, la licencia por paternidad es de dos días corridos y puede ser tomada dentro de los 30 días posteriores al nacimiento.
Durante la licencia por paternidad, el padre tiene derecho a percibir un subsidio equivalente a su salario normal. Esta licencia busca fomentar la participación de los padres en el cuidado y crianza de sus hijos desde los primeros momentos de vida.
Licencia por matrimonio
Cuando un trabajador argentino contrae matrimonio, tiene derecho a una licencia remunerada por 10 días corridos. Esta licencia permite al empleado disfrutar de su enlace matrimonial y dedicar tiempo a los preparativos y a la celebración del evento. Durante la licencia por matrimonio, el salario del trabajador es abonado por el empleador.