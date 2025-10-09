Licencia Laboral: ¿cuántos días te corresponden si murió un familiar o fuiste padre?

La licencia por maternidad es un derecho fundamental para las mujeres trabajadoras en Argentina. Esta licencia busca garantizar el cuidado y el vínculo con el recién nacido, así como proteger la salud de la madre. Según la Ley de Contrato de Trabajo, las mujeres embarazadas tienen derecho a 90 días de licencia por maternidad, que pueden comenzar hasta 45 días antes del parto.