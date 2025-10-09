Secciones
Cartas de lectores: El 12 de octubre y los orígenes de la edad moderna
Hace 4 Hs

En los intersticios de la crisis del régimen feudal en Europa- basados en relaciones de servidumbres (el siervo de la gleba y el señor feudal) y de vasallajes (relaciones entre el rey los señores feudales)- va a dar lugar a la aparición de nuevas fuerzas productivas sociales. Ellas eran las manufacturas de talleres familiares o domésticos, llamados puttin out, el mercader y el cambista (finanzas), que se desarrollaron en los ambientes rurales de Lancashire, Manchester, Liverpool, Birmingham y Londres. Ellas preparan el advenimiento del  futuro modo capitalista de producción. Esas nuevas fuerzas chocan con el feudalismo por la creciente monetización de las prestaciones feudales (aparición de las monedas, como consecuencia del desarrollo del comercio, en los burgos o ciudades medievales). El surgimiento de las monarquías (Estados) absolutistas, en el plano político, que disciplinan y debilitaban a la nobleza feudal, dónde la monarquía de los Reyes Católicos de España fue el ejemplo más acabado. La monetización y la producción artesanal para el mercado dinamizó considerablemente la economía urbana en el siglo XV (1401 al 1499). En este contexto de expansión comercial y urbana es que ocurrieron las expediciones navales. Estas, a su vez, se transformaron en un poderoso impulso del comercio. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África le ofreció a los mercaderes (futura burguesía) un nuevo campo de actividad.

Pedro Pablo Verasaluse  

pedropabloverasaluse@gmail.com


