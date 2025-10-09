Cartas de lectores: la barbarie argentina

La derecha argentina sigue con su trabajo de pinzas sobre la República: mientras los empleados de la banca internacional (a cargo de Economía y Finanzas), profundizan la caída de la producción y del mercado interno, en beneficio de la megarentabilidad del capitalismo dspeculativo, la pata política del autócrata Gobierno de los hermanos Milei relanza la promoción del paquete comercial diseñado para el consumismo impulsivo y no pensante, al grito de “Tiembla la Casta”, con la casta sentada en primera fila del público, aplaudiendo y riendo a rabiar, celebrando las ganancias que la ignorancia les proporciona. Vergüenza ajena es lo que provocaba ver las imágenes del violento Presidente argentino, subido al escenario cual rockstar de la involución cultural, mientras la incoherencia potenciada por mil, mostraba a vencedores y vencidos del modelo, en una misma arena: Menem, Bullrich, Adorni y asociados (definitivamente los vencedores); pueblo/público celebrando la pérdida de sus propios derechos y los de las futuras generaciones (definitivamente, los ciegos vencidos). El medieval espectáculo ofrecido por la casta financiera no fue un relanzamiento del Gobierno libertario, sino una medida desesperada por recuperar a ese 25% incondicional que votó por el neofascismo en 2023 y que hoy está ligeramente disminuido, debido a la serie de escándalos y hechos de corrupción que explotaron, uno tras otro. La “pastelera cajera del peaje” hacia el despacho presidencial; la megaestafa $Libra; los millonarios contratos de los Menem; las oscuras figuras de Sturzenegger y Bullrich; Espert y los 35 vuelos narcos; la desesperada búsqueda de préstamos internacionales para seguir fundiendo al país (fugando lo prestado, más las utilidades), son - entre otros casos - el maldito espejo que grita las verdades, pero que el estúpido rey escupe y amenaza con romper, si éste no le dice lo que sus oídos quieren y necesitan escuchar. Juan Bautista Alberdi debe querer incinerar sus Bases, mientras la Generación del ’80 debe pensar que, finalmente, la barbarie se apoderó de su relato de la historia oficial que con tanto trabajo supo bosquejar y plasmar en los manuales escolares de adoctrinamiento.