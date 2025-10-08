Doble asesinato en Bahía Blanca: madre e hija fueron asesinadas y luego prendieron fuego la casa

El vecindario en shock y una pista que apunta a la moto roja

Las declaraciones de los vecinos se convirtieron en el punto de partida de la investigación. Uno de ellos aseguró que su hijo vio pasar una moto de color rojo saliendo de la propiedad pocos minutos antes de que comenzara el incendio. Esa información, junto con los restos de combustible hallados en el dormitorio, consolidó la hipótesis de un ataque premeditado.