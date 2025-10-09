Las cloacas de Alberdi, más allá de los comicios

El debate de candidatos a intendente para los comicios de Juan Bautista Alberdi fue un espacio en el que se dieron a conocer las inquietudes vecinales frente a los problemas que aquejan a la ciudad sureña, intervenida desde hace dos meses. Esas inquietudes fueron expuestas por los tres candidatos presentes y aunque faltaron otros tres postulantes para estas elecciones, salieron a la luz los asuntos largamente postergados, como la crisis del sistema de cloacas y la extensa espera de la reconstrucción del acceso a la ciudad, así como la escasez de infraestructura vial y el tratamiento de residuos sólidos urbanos que, según se sabe, terminan en predios a cielo abierto. Se trata de problemas de infraestructura de una urbe que ha crecido sin que hubiera un acompañamiento en obras, lo cual ha sido especialmente notorio en el escándalo de los desbordes cloacales en los barrios y en el microcentro, donde incluso establecimientos comerciales como bares que tuvieron que cerrar sus puertas a causa de las aguas servidas.
En los últimos dos años, las protestas habían puesto mostrado la crisis del servicio de cloacas, a tal punto que en marzo había vecinos que pedían la intervención del municipio. Se explicó que la falta de inversiones había llevado a ese colapso. La construcción originaria de la red estaba prevista para una población de 14.000 personas y Alberdi tiene ahora unos 34.000 habitantes. Los barrios nuevos se fueron conectando al sistema, lo cual hizo que se saturara, y a ello se agregó que las cañerías que se colocaron eran de fibrocemento, cuya vida útil -denunciaron- ya había pasado. Al cabo de varios episodios de reclamos .que incluyeron una instancia judicial- y después de una intervención del Gobierno provincial en diciembre de 2024 para llevar a cabo allí un operativo “ciudad seca” este año comenzaron tareas para dos obras centrales, una en calle Belgrano y otra en calle Quinteros, para cambiar colectores con cañerías de PVC a lo largo de unas ocho cuadras en cada caso. Estos trabajos, en teoría, estarían listos a fin de año. Además, la Provincia -que ha intervenido efectivamente el municipio hace dos meses- ha anunciado que se equipó con personal y maquinarias la SAT en esa ciudad para que haya respuestas más rápidas y efectivas al colapso del sistema. De todo podrían haber hablado también los candidatos que faltaron al debate, para tener una idea más clara de la realidad de Alberdi.
No obstante, esta discusión ayuda a que otra vez esté bajo el escrutinio público la falta de infraestructura y la necesidad de planeamiento en esta ciudad sureña. ¿Alcanzan estas obras para resolver la crisis de saneamiento en Alberdi? ¿Qué otras obras harían falta? Habrá que pensar en una planta de tratamiento de residuos cloacales, así como en estudiar estrategias frente a los residuos sólidos urbanos, para que no se los siga arrojando en terrenos a cielo abierto. Son asuntos que exceden la mera instancia de los comicios y que necesitan respuestas en lo inmediato y a largo plazo