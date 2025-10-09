Las cloacas de Alberdi, más allá de los comicios

En los últimos dos años, las protestas habían puesto mostrado la crisis del servicio de cloacas, a tal punto que en marzo había vecinos que pedían la intervención del municipio. Se explicó que la falta de inversiones había llevado a ese colapso. La construcción originaria de la red estaba prevista para una población de 14.000 personas y Alberdi tiene ahora unos 34.000 habitantes. Los barrios nuevos se fueron conectando al sistema, lo cual hizo que se saturara, y a ello se agregó que las cañerías que se colocaron eran de fibrocemento, cuya vida útil -denunciaron- ya había pasado. Al cabo de varios episodios de reclamos .que incluyeron una instancia judicial- y después de una intervención del Gobierno provincial en diciembre de 2024 para llevar a cabo allí un operativo “ciudad seca” este año comenzaron tareas para dos obras centrales, una en calle Belgrano y otra en calle Quinteros, para cambiar colectores con cañerías de PVC a lo largo de unas ocho cuadras en cada caso. Estos trabajos, en teoría, estarían listos a fin de año. Además, la Provincia -que ha intervenido efectivamente el municipio hace dos meses- ha anunciado que se equipó con personal y maquinarias la SAT en esa ciudad para que haya respuestas más rápidas y efectivas al colapso del sistema. De todo podrían haber hablado también los candidatos que faltaron al debate, para tener una idea más clara de la realidad de Alberdi.