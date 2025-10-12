Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

Entre los principales riesgos, los expertos advierten que “la principal razón por la cual no hay que morderse las uñas es el desgaste y hasta la fractura de las piezas dentales”. Las afectadas suelen ser los incisivos superiores e inferiores, ya que esta práctica genera microtraumatismos que “desprenden de forma imperceptible partículas del esmalte, lo que provoca el desgaste”. Además, la presión constante puede “generar apiñamiento dental”, afectando la alineación natural de la dentadura.