Axel Kicillof, contra el modelo económico de Milei: "Está causando un tremendo daño económico"

Por último, el gobernador bonaerense cerró su mensaje con un llamado político de cara a las próximas elecciones. “El próximo 26, hay que votar a la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana para poner al Presidente en la realidad y para defender nuestro futuro. No estamos condenados al karaoke ni a la pesadilla libertaria, hay otro camino”, sentenció.