Axel Kicillof, contra el modelo económico de Milei: "Está causando un tremendo daño económico"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei, al afirmar que la sociedad “se opuso al plan económico” del Gobierno nacional y le envió un mensaje claro en las elecciones legislativas bonaerenses del pasado 7 de septiembre.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), el mandatario provincial sostuvo: “El rumbo económico que impone Javier Milei fue masivamente rechazado en las urnas. Sin embargo, es evidente que el Presidente no escuchó”.
Advirtió que el modelo impulsado por el Ejecutivo nacional “está causando un tremendo daño económico, social y productivo”, y acusó al jefe de Estado de haber profundizado sus políticas tras la derrota electoral.
“Pero no solo no escuchó sino que desde aquella contundente derrota, se dedicó a profundizar los peores rasgos de su Gobierno: sometimiento total al Presidente de Estados Unidos, más timba financiera y respaldo incondicional a un candidato financiado por el narcotráfico”, señaló.
También ironizó sobre la presentación de Milei en el Movistar Arena, donde el mandatario cantó junto a su banda de rock.
“A toda esta lista sumó el decadente karaoke de la noche del lunes, un nuevo capítulo de la infamia que está protagonizando”, escribió Kicillof. “En medio de una crisis política, económica y social, vimos a un presidente fuera de la realidad, o en otra realidad”, añadió.
En su publicación, el dirigente bonaerense acompañó sus críticas con dos indicadores económicos que, según dijo, reflejan “la angustiante realidad que viven los argentinos mientras el Presidente juega a ser cantante”.
El primero de esos datos indica que un 5,6% de las familias endeudadas con los bancos cayó en situación irregular, es decir, que “cada vez más familias no pueden pagar la tarjeta o sus préstamos”. Esa cifra se duplicó respecto del mismo período del año pasado, cuando era del 2,7%.
El segundo dato apunta a que, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, la cantidad de personas con deudas superiores a $200.000 aumentó de 10 a 12,6 millones, lo que evidencia, según Kicillof, una “morosidad récord”.
“Con Milei, las familias se tienen que endeudar cada vez más para pagar el supermercado y otros servicios básicos a los que no es posible renunciar. Pero ahora una proporción cada vez mayor no puede afrontar las deudas, multiplicando la angustia y las privaciones”, subrayó.
EL KARAOKE DE LA DECADENCIA Y LA INSENSIBILIDAD— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 8, 2025
El rumbo econÃ³mico que impone Javier Milei fue masivamente rechazado en las urnas el Ãºltimo 7 de septiembre. Sin embargo, es evidente que el presidente no escuchÃ³. No escuchÃ³ que debe rectificar un modelo econÃ³mico que estÃ¡â¦
Por último, el gobernador bonaerense cerró su mensaje con un llamado político de cara a las próximas elecciones. “El próximo 26, hay que votar a la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana para poner al Presidente en la realidad y para defender nuestro futuro. No estamos condenados al karaoke ni a la pesadilla libertaria, hay otro camino”, sentenció.